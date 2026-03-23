ЦБ РФ, скорее всего, продолжит снижение ставки в апреле 2026г - ПСБ

Банк России, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки по итогам заседания в апреле текущего года, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

"Банк России продолжил поступательное смягчение денежно-кредитной политики, в этот раз оправдав ожидания рынка. При этом регулятор сохранил умеренно мягкий сигнал. Это является достаточно веским основанием, чтобы ожидать снижения ключевой ставки и в апреле, - пишет эксперт. - Траектория ставки пока развивается в соответствии с нашим прогнозом. Прогноз ключевой ставки на конец 2026 года пока оставляем без изменений - 12% годовых, но внимательно следим за развитием глобальных инфляционных рисков".

