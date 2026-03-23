Существенной избыточной доходности в акциях ЛУКОЙЛа на горизонте года не видно - "БКС МИ"

Фундаментальной существенной избыточной доходности в акциях "ЛУКОЙЛа" на горизонте года не видно, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

"Рекомендованные советом директоров эмитента дивиденды в размере 278 руб./акцию за 2П25 близки к консенсус-прогнозу "Интерфакса" (264 руб./акцию). Мы полагаем, что при расчете дивидендов принимался во внимание периметр бизнеса с учетом зарубежных активов, - указывают эксперты. - То есть учитывался свободный денежный поток, скорректированный на уплаченные процентные платежи, погашение обязательств по аренде, выкуп акций, а также на корректировки, связанные со сделками слияния и поглощения (M&А) и отсутствием доступа к зарубежным рынкам капитала с 2022 года".

На размер бумажного убытка, отмечают аналитики инвесткомпании, не стоит обращать особого внимания: "ЛУКОЙЛ" произвел полное списание всего периметра. В будущем возможно и восстановление убытка, в том числе при получении денежных средств в случае реализации активов.

"В настоящее время "Нейтральный" взгляд. Фундаментально мы не видим существенной избыточной доходности в акциях "ЛУКОЙЛа" на горизонте года. Исходим из периметра бизнеса без зарубежных активов при расчете дивидендов за 2026 год и прогнозируем 727 руб. на акцию (доходность - 12,5%)", - говорится в материале Перминова и Мударисова.

Некоторые инвесторы опасаются, что компания будет вынуждена продать зарубежные активы с ощутимыми дисконтами. Именно эти ожидания давят на текущую стоимость бумаг. Однако нельзя исключать, полагают в "БКС МИ", что на рынке могут появиться заинтересованные покупатели, и эмитент сможет продать свои доли в проектах по цене, которая будет более близкой к справедливой. "Полагаем, это может стать драйвером резкого восстановления котировок бумаг", - говорится в обзоре.

"Ситуация с продажей зарубежных активов наверняка затянется еще как минимум на несколько месяцев, поэтому и новостей в этом разрезе в ближайшее время не ожидаем. По мультипликатору Цена/Прибыль (P/E) на 2026 год акции "ЛУКОЙЛа" торгуются на 5,6х по сравнению с историческим значением 6,3х", - отмечают Перминов и Мударисов.

