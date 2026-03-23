Рубль днем уверенно растет в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 23 марта. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль растет при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,867 руб., что на 15,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 1,05 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,1 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 1,04 рубля, до 95,22 руб./EUR1.

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении ЦБ отметил приближение экономики к траектории сбалансированного роста, ожидаемое замедление повышения цен в феврале после временного ускорения в январе. "Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий", - подчеркнул регулятор.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также оценки внешних и внутренних рисков.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 апреля, оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в диапазон 11,5-12 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Эксперт отмечает, что на предстоящей неделе в поддержку рубля заработает фактор приближения налоговых выплат, которые сезонно вырастут и заметно превысят объемы января-февраля.

Кроме того, указывает он, у участников рынка продолжит укрепляться уверенность в устойчивости национальной валюты на фоне закрепления цен на российскую нефть и общего улучшения условий сбыта продукции для отечественных экспортеров.

Ну и наконец, говорится в материале Попова, "Роснефть" (MOEX: ROSN) в пятницу завершила выкуп по оферте своих юаневых облигаций (на 14 млрд юаней), что может также способствовать увеличению предложения иностранной валюты на рынке.

"С учетом обозначенных факторов в начале текущей недели рассчитываем на закрепление курсовых котировок около 12 руб. за юань. В среднесрочной перспективе ориентируемся на стабилизацию курса в районе 11,5-12 руб. за юань. Возврат в этот диапазон допускаем уже к концу недели", - пишет аналитик ПСБ.

Цены на нефть снижаются в понедельник днем на заявлениях президента США Дональда Трампа об иранском конфликте, в ходе торгов они падали примерно на 13% по обоим эталонным сортам.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:05 мск снижается на 5,04%, до $106,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,26%, до $93,06 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 8,8%, тогда как WTI подешевела на 0,4%. Спред между двумя марками вырос до многолетнего максимума из-за того, что Соединенные Штаты начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Трамп в понедельник написал в соцсети Truth Social, что он принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. Ранее он говорил, что нанесет удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

"Рад сообщить, что США и Иран в последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного завершения военных действий на Ближнем Востоке", - написал Трамп. Переговоры продлятся на этой неделе, добавил президент.