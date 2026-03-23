"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций X5

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 2700 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Продовольственный ритейлер представил сильные результаты за четвертый квартал 2025 года, которые оказались немного лучше наших ожиданий, - указывает эксперт. - Показатель долговой нагрузки чистый долг/EBITDA на конец 2025 года составил 0,84x, однако с учетом дивидендов, выплаченных в начале января 2026 года, по нашим оценкам, показатель составляет около 1,16x. Это немного ниже целевого диапазона ритейлера по дивидендной политике (1,2-1,4x), поэтому у X5 сохраняется возможность увеличения дивидендных выплат за счет роста долга в текущем году. Напомним, ранее мы прогнозировали, что компания может выплатить дивиденды в размере 287 рублей на акцию (11,6% доходности). После обновления финансовой модели также можем пересмотреть наши ожидания по дивидендам".

Несмотря на позитивный отчет за четвертый квартал, брокер сохраняет рекомендацию "держать" по бумагам X5 и таргет в 2700 рублей за акцию на фоне ожиданий по давлению на рентабельность ритейлера со стороны экономного поведения потребителя, увеличения НДС и роста доли "Чижика" в структуре продаж в 2026 году, сообщается в обзоре.

