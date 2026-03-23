ПСБ подтверждает позитивную оценку акций Х5

Банк ПСБ подтверждает позитивную оценку перспектив акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с прогнозной ценой на уровне 4220 рублей за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Результаты эмитента за 4К25 по МСФО оцениваем позитивно. Он подтверждает статус сильного игрока, показывая уверенный рост выручки, качественный контроль расходов и стабильную маржу. При текущем финансовом профиле акции компании выглядят привлекательно, также очевидно сохраняется дивидендная перспектива, - пишет эксперт. - В середине мая будет рассмотрен вопрос дивидендов по итогам 2025 года, ждем, что Х5 может выплатить около 100 руб./акцию. Наш таргет на горизонте двенадцати месяцев - 4220 руб./акция".

