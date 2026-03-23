Акции Т-Технологий остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Т-Технологии" остаются интересными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты положительно оценивают консолидированные финансовые результаты компании за 2025 год, которые оказались сильнее ожиданий и подтвердили выполнение годового прогноза (рост операционной чистой прибыли >40%, целевой ROE ~30% по итогам года).

Эмитент демонстрирует устойчивый рост клиентской базы, комиссионных и процентных доходов при контролируемом качестве кредитного портфеля, отмечают они в комментарии.

Прогноз менеджмента на 2026 год выглядит достижимым с учетом сохранения высокой операционной эффективности и стратегических инициатив.

Аналитики сервиса считают, что акции "Т-Технологий" остаются интересными для долгосрочных инвесторов.

