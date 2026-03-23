Текущее снижение цены золота все еще можно рассматривать как коррекционное - "Финам"

Текущее снижение цены золота все еще можно рассматривать как коррекционное, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

Цена на золото по итогам прошлой недели опустилась на 10,4%, напоминает эксперт. С начала текущей недели снижение составляет уже более 6%. Итого, менее чем за месяц цены вернулись к отметкам ноября 2025 года.

"Технически, увы, но кластер $4550-4600/унц. не выстоял, - констатирует эксперт - Мы наблюдаем, как идет борьба за отметку $4200/унц. "Медведи" могут попытаться протестировать вначале 4080/унц., а потом возможно снижение и к $3860/унц., однако это уже более пессимистичный вариант развития событий".

Аналитик инвесткомпании считает, что шансы на отскок у "быков" есть, но теперь встает вопрос, а не будет ли после отскока вновь усиления падения?

"Что важно, по нашему мнению, учитывать в настоящее время с точки зрения "техники"? За последние 3 года цена довольно ощутимо выросла, а значит, текущее снижение все еще можно рассматривать как коррекционное, - указывает Дудченко. - Принимая во внимание опять же силу предыдущего тренда, итоговая коррекция может оказаться достаточно глубокой. Фактически, с точки зрения оценки коррекционных уровней, цена в наиболее пессимистичном варианте может вернуться примерно к $3000/унц., что не поменяет общей "бычьей" картины".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.