Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций X5

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной ценой 3650 руб., что соответствует потенциалу роста на 48%, сообщается в обзоре аналитиков.

"Продовольственный ритейлер отчитался о финансовых результатах за 4К25 и 2025 год: на наш взгляд, опубликованные результаты говорят о том, что операционно бизнес по-прежнему находится в хорошей форме и обладает запасом прочности по сравнению с конкурентами, - отмечают эксперты Евгений Кипнис и Олеся Воробьева. - При текущих котировках бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026П на уровне около 3,4x и с годовой дивидендной доходностью в 2026 году на уровне приблизительно 15%, по нашим оценкам".

С учетом дивидендной истории и отставания от рынка с начала года, текущие уровни выглядят как интересная точка для входа с долгосрочным горизонтом, полагают аналитики. Однако они уточняют, что при замедляющемся потребительском рынке и сохраняющемся риске навеса, X5 будет сложно в ближайшее время опережать рынок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.