Акции МТС, Транснефти и Северстали будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "МТС", "Транснефти" и "Северстали" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции "МТС" с ноября 2025 года движутся в восходящем, уже ставшим традиционным, тренде. Основной драйвер - приближающиеся дивиденды, которые и двигают бумаги каждый год,- отмечает эксперт в комментарии. - Сейчас есть возможность запрыгнуть в практически последний вагон по привлекательным ценам: котировки скорректировались до сильной поддержки тренда, и мы ожидаем, что в ближайшее время разовьется отскок. Полагаем, что акции "МТС" через две недели будут торговаться в диапазоне 237-239 руб.".

По мнению Буянова, после четырех месяцев роста привилегированные акции "Транснефти" сломали восходящий тренд и перешли к движению в боковике. Сейчас бумагам удалось оттолкнуться от поддержки в районе 1390 руб., и, вероятнее всего, рост продолжится в ближайшее время. Аналитик ждет, что в позитивном сценарии бумага продолжит рост и через две недели будет торговаться в диапазоне 1470-1498 руб.

"После движения в боковике котировки "Северстали" ушли вниз, пробив довольно сильный уровень поддержки в районе 920 руб., - указывает стратег БКС. - Теперь у бумаги нет препятствий для дальнейшего падения на коротком горизонте - ближайшая сильная историческая поддержка только в районе 840 руб. При этом не исключаем короткого отскока после преодоления поддержки - он может понадобиться бумагам для сброса накопившейся перепроданности. Полагаем, что акции продолжат падение и через две недели будут торговаться в коридоре 865-848 руб.".

