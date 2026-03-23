Перспективы вложений в акции Т-Технологий позитивны - Совкомбанк

Перспективы инвестирования в акции МКПАО "Т-Технологии" позитивны, говорится в материале аналитика Совкомбанка Маргариты Боярко.

Результаты эмитента за 2025 год по МСФО совпали с ожиданиями эксперта.

Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды за 4К25 в размере 45 руб. на акцию (после дробления 4,5 руб./акцию). Текущая дивидендная доходность - 1,3%.

"Мы положительно смотрим на перспективу инвестирования в акции компании ввиду диверсифицированной бизнес-модели, устойчивой к макроэкономическим изменениям, и уверенной стратегии роста, в том числе за счет синергетических эффектов", - пишет Боярко.

