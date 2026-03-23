Снижение ставки ЦБ РФ до 12% к концу 2026г остается наиболее вероятным сценарием - банк "Санкт-Петербург"

Снижение ключевой ставки Банка России до 12% годовых к концу текущего года пока остается наиболее вероятным сценарием, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Регулятор в марте в очередной раз снизил ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, констатируют эксперты.

Основной сигнал остался мягким, но при этом ЦБ теперь стал делать больший упор на внешние риски.

Крайне важной является и ситуация вокруг изменений в бюджетном правиле, но пока конкретных вводных с этой стороны нет, отмечают аналитики в комментарии.

Заметно ослабившийся в марте рубль пока не вызывает у ЦБ опасений.

"В целом в текущих условиях мы продолжаем считать снижение ключевой ставки до 12% годовых по итогам 2026 года наиболее вероятным сценарием", - пишут эксперты банка "Санкт-Петербург".

