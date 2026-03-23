"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Совкомфлота с прогнозной ценой 90,74 руб

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Совкомфлота" с прогнозной стоимостью на уровне 90,74 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

С минимумов 2026 года цены уже выросли на 25% на фоне роста фрахтовых ставок из-за эскалации конфликта Израиля и США с Ираном. На взгляд эксперта, на данный момент положительный эффект от ситуации на компанию уже учтен в цене, по большей мере.

"Совкомфлот", крупнейшая российская судоходная компания, показала довольно слабые финансовые результаты по итогам 2025 года из-за сохранявшегося санкционного давления, - отмечает Гудым. - Однако в краткосрочной перспективе, на фоне конфликта на Ближнем Востоке, компания выигрывает за счет роста фрахтовых ставок и временного снятия части санкций на российскую нефть. В долгосрочной перспективе привлекательность компании основана на развитии Северного морского пути, а также переориентации экспорта СПГ на азиатские рынки".

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке энергоносителей, прежде всего нефти, нефтепродуктов, СПГ и сжиженного углеводородного газа.

