Золото выглядит локально перепроданным - "Алор Брокер"

Золото в настоящее время выглядит локально перепроданным, к концу текущего года, скорее всего, оно будет стоит намного дороже, чем сейчас, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Распродажи золота продолжаются с 11 марта, за это время котировки металла лишь один день смогли подрасти, да и то символически. Потери от максимумов января уже превысили 20%, что очень много для такого обычно маловолатильного инструмента", - отмечают эксперты.

Резко сократились ожидания, что ФРС США будет в текущем году снижать ставки из-за неизбежного роста инфляции на фоне повышения стоимости энергоносителей.

Это значит, указывают аналитики инвесткомпании, что высокими останутся ставки по американским гособлигациям, которые (в отличие от золота) генерируют денежный поток.

На этом фоне и в условиях слома долгосрочного восходящего тренда многие начали фиксировать прибыль по золоту, констатируют эксперты "Алор Брокера".

"Актив выглядит локально перепроданным, и если даже текущее сопротивление в ближайшие дни устоит, то у нас нет уверенности, что оно не будет пробито чуть позднее. Отечественным инвесторам, возможно, стоит повременить с наращиванием "лонгов" по золоту, поскольку котировки этого актива рассчитываются в рублях, - пишут аналитики в материале. - Российская валюта имеет хорошие шансы укрепиться в апреле-мае из-за роста притока валютной выручки вследствие повышения цен на углеводороды, однако мы все-таки считаем, что к концу 2026 года золото будет стоит намного дороже, чем сейчас".

