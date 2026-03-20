Рубль в пятницу уверенно вырос в паре с юанем перед выходными и в рамках коррекции после сильного падения на неделе

Москва. 20 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос перед выходными днями и в рамках коррекции после существенного снижения в предыдущие дни недели. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,019 руб., что на 45,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 21 марта на 83,97 копейки, до 83,9982 руб./$1, и поднял курс евро на 37,31 копейки, до 97,2886 руб./EUR1.

"За неделю рубль ослаб на 8,6% относительно предыдущей недели и впервые с февраля 2025 года превышал отметку в 12,65 за юань. Подобная динамика, по всей видимости, была обусловлена нехваткой валютной ликвидности, сформированной двумя фундаментальными факторами. Во-первых: текущие продажи валюты экспортерами отражают низкие цены на российскую нефть, наблюдаемые в начале года (примерно $43 за баррель, по данным МЭР) за счет лага в 1-2 месяца. Во-вторых: продажи валюты Минфином по бюджетному правилу приостановлены. Дополнительной волатильности могла способствовать экспирация квартальных фьючерсов CNY-3.26 в четверг. Со второй половины четверга курс отыграл часть потерь, консолидируясь вблизи отметки 12 за юань, чему могло способствовать решение ЦБ по сдержанному снижению ключевой ставки в пятницу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Рубль почти не отреагировал на решение Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15% годовых, так как оно ожидалось рынком. Большинство аналитиков прогнозировало как раз шаг в 50 б.п., лишь немногие эксперты допускали снижение сразу на 100 б.п. - до 14,5%.

"Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - указывает ЦБ.

Ослабление курса рубля объясняется двумя факторами - низкими ценами на нефть в январе-феврале и приостановкой действия бюджетного правила, но курс не был значимым фактором при принятии решения по ставке, о выраженных тенденциях говорить еще рано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Курс рубля в последние недели ослаб, но в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором он находился в течение прошедшего года. Говорить о выраженной тенденции преждевременно. Для нас валютный курс не был значимым фактором для принятия решения сегодня", - сказала она.

"Последнее ослабление (рубля - ИФ), которое мы видели, на наш взгляд, связано с сочетанием двух факторов. Я бы не назвала их фундаментальными. Первое - была очень низкая цена на нефть в январе-феврале, а на наш взгляд, лаг в трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки - где-то два месяца. Мы сейчас как раз видим последствия достаточной низкой цены на нефть в январе. И сочетание со вторым фактором - приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло. Сейчас цена экспортной нефти уже выше, поэтому будем смотреть, что будет дальше с возобновлением или невозобновлением операций в рамках бюджетного правила", - описала Набиуллина причины ослабления рубля

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в свою очередь отметил, что "динамика курса в последние дни - наглядная демонстрация того, насколько механика бюджетного правила важна для демпфирования экономики от волатильности цен на нефть".

ЦБ РФ не собирается повышать лимит юаневых свопов в связи с возросшим спросом на ликвидность, такие ситуации уже были и рынок с ними справлялся. "Что касается возросшего спроса на юани, у нас нет намерений повышать лимиты", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Заботкин напомнил, что "гораздо более драматичная" ситуация на рынке юаневых свопов была в сентябре 2024 года, и рынок с этим справился. "Мы еще раз напоминаем, что наш инструмент свопа не предполагает, что мы обязуемся поддерживать стоимость юаневой ликвидности на каком-то заранее заданном уровне", - заявил он.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам в китайской валюте на этой неделе превысили 20% годовых впервые с ноября 2024 года. Существенное сокращение предложения инвалюты со стороны ЦБ усугубляется по-прежнему ограниченным ее притоком от экспорта.

Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина.

Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ в пятницу, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п., напоминает эксперт. Регулятор выбрал средний вариант, понизив "ключ" сдержанным шагом на 50 б.п., до 15%, и это соответствовало базовым рыночным ожиданиям.

"Сигнал рынку можно рассматривать как нейтральный", - считает Бахтин.

Виток ослабления рубля и сохранение высоких инфляционных ожиданий населения рассматривается как временный фактор. В то же время в заявлении ЦБ отмечается, что проинфляционные риски еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, в том числе в связи с "ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности".

Эксперт отмечает, что снижение ключевой ставки без отклонений от ожиданий в моменте никак не сказалось на курсе рубля. "ДКП - системный фактор, эффект от которого растянут по времени. Полагаем, что в апреле на рынок уже может начать поступать экспортная выручка от продажи сырья по более высоким ценам, это стабилизирует, а вероятнее всего, даже укрепит рубль. Коррективы в бюджетное правило, если и последуют, то щадящие - минус $4-5 от текущей цены отсечения нефти в $59. В ближайшее время можно ждать возвращения доллара ближе к 80 руб., юаня - ниже 12 руб.", - прогнозирует Бахтин.

Цены на нефть продолжают расти вечером в пятницу. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается три недели. Израиль и Иран обменялись атаками в пятницу, при этом ранее пострадал НПЗ в Кувейте.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повысилась на 0,58%, до $109,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 1,41%, до $97,65 за баррель.

В ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $105,05 за баррель, майских фьючерсов на WTI - до $92,47 за баррель.

Давление на котировки оказывают заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах (ее объем оценивается в 140 млн баррелей). По словам министра энергетики Криса Райта, в этом случае азиатские покупатели получат иранскую нефть в течение трех-четырех дней.

Тем временем Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выпустили совместное заявление, в котором выразили "готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 20 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг повысилась на 3 базисных пункта - до 14,79% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу опустилась на 2 базисных пункта - до 15,25% годовых, версия на 3 месяца понизилась на 1 базисный пункт - до 15,79% годовых, на 6 месяцев - на 2 базисных пункта - до 16,6% годовых.

эб вак