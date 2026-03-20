Попытки роста рынка акций РФ на неделе вслед за нефтью были нивелированы падением металлов и паузой в переговорах по Украине

Попытки роста рынка акций РФ на неделе вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке нивелировались локальным падением металлов и снижением внешних фондовых площадок из-за опасений разгона мировой инфляции; сдерживало покупателей также отсутствие ясности с датой и местом следующего раунда трехсторонних переговоров по мирному украинскому урегулированию. Реакция рынка на ожидаемое снижение ставки ЦБ РФ на 0,5 процентных пункта (до 15,0% годовых) оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи в начале недели поднимался выше 2910 пунктов, но завершил пятидневку ниже 2865 пунктов.

В период со 16 по 20 марта индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 2864,89 пункта, индекс РТС на фоне резкого ослабления рубля упал на 4,7% и достиг 1074,43 пункта - уровня 3-месячной давности. Майский фьючерс на нефть Brent за этот период подорожал на 7,1%, до $109,3 за баррель (на пике недели цена превышала $119 - рост почти на 17%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 3,77 рубля, до 84 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с коррекции вниз в рамках фиксации прибыли игроками вслед за откатом нефти (фьючерс на сорт Brent опустился ниже $101,5 за баррель) и золота (ниже $5000 за унцию), а также на фоне сохраняющейся неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи опустился ниже 2855 пунктов, растеряв весь прирост предыдущей недели. Лидерами снижения выступили акции ПАО "Южуралзолото" (-15,4%) (ЮГК), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,2%).

Дополнительное давление на акции ЮГК оказали сообщения компании на ленте раскрытия, что судебные приставы постановили наложить арест на ее денежные средства на сумму 32,1 млрд рублей, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Московский городской суд в феврале обязал компанию сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд рублей, следует из сообщения.

"Полюс" (-1,2%) по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд, сообщила компания. В том числе во втором полугодии скорректированная EBITDA составила $3,67 млрд - примерно на уровне второго полугодия 2024 года. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали EBITDA "Полюса" по итогам второго полугодия на уровне $3,65 млрд, за год - $6,33 млрд, то есть результаты компании практический совпали с прогнозами.

Согласно вышедшим вечером в пятницу, 13 марта, данным Росстата, инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% после 1,62% в январе, а за январь-февраль 2026 года цены в РФ выросли на 2,36%. Рост в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%), а также выше недельной динамики, которая указывала на повышение цен в феврале на 0,56%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6% на конец января.

Издание Financial Times сообщило в воскресенье со ссылкой на источники, что операция против Ирана отодвинула дипломатические усилия Вашингтона по решению украинского кризиса на второй план. По словам дипломатов, США сообщили странам ЕС, что поставки американских вооружений, особенно средств ПВО, предназначавшихся Киеву, откладываются, поскольку для Белого дома теперь приоритет - страны Ближнего Востока.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что место и время очередного раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию до сих пор не согласованы, но это будет возможно уже в обозримой перспективе. По его словам, приоритеты американских переговорщиков сейчас другие, у них много нагрузки на других направлениях, пока место встречи не определено.

В выходные США атаковали военные цели на острове Харк, который выступает главным хабом для экспорта иранской нефти. Трамп в интервью Fox News заявил о планах с 16 марта нанести мощные удары по Ирану. На этих новостях нефть Brent поднималась выше $106 за баррель, но к вечеру скорректировалась ниже $101,5 за баррель. Неделей ранее Brent подорожала на 11,3%, WTI - на 8%, а с начала марта обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года.

Добыча нефти в ОАЭ снизилась более чем 50% в связи с фактическим закрытием пролива, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) была вынуждена частично остановить производство, причем временное прекращение операций затронуло как морские месторождения, так и добычу на суше.

Во вторник попытки рынка акций РФ подрасти оказались неудачными из-за забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent вечером торговался у $102,6 за баррель после утреннего роста к $105) на сигналах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей также выступала неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день в районе закрытия предыдущих торгов при смешанной динамике blue chips. Лидировали в снижении акции "ММК" (-1,8%), "НЛМК" (-1%), АФК "Система" (-1%); отскочили вверх бумаги ПАО "Южуралзолото" (+6,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%), акции "ФосАгро" (+1,2%).

Президент - председатель правления Сбербанка (+0,6%) Герман Греф подтвердил, что банк направит на выплату дивидендов за 2025 год 50% чистой прибыли по МСФО, а также рассчитывает нарастить чистую прибыль по отношению к 2025 году.

Нефть замедлила рост на фоне заявления советника Белого дома по экономике Кевина Хассетта в интервью CNBC, что нефтяные танкеры вновь начинают проходить через Ормузский пролив, и действия Ирана, направленные на ограничение судоходства по этому маршруту, не нанесли ущерба экономике США. По его словам, в Белом доме настроены оптимистично и полагают, что конфликт с Ираном скоро завершится.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, перебои поставок оказывают больше влияния не на рынок нефти, а на рынок нефтепродуктов, включая дизельное и авиационное топливо.

В среду рынок акций РФ возобновил рост вслед за раллировавшей нефтью (фьючерс на Brent подскочил в район $110 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips. Лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Роснефти" (+2,8%), "Совкомфлота" (+2,8%), подешевели бумаги "Русала" (-3%), "Эн+ груп" (-2,9%), "Полюса" (-2,7%).

Скорректированная EBITDA "Русала" в 2025 году упала на 29,5%, до $1,053 млрд, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $1,13 млрд. Чистый долг "Русала" вырос за год на 25,5%, составив $8,054 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будет готов завершить операцию против Ирана, но пока этот момент еще не наступил. Он также отметил, что у Штатов есть большие планы на эту страну после завершения конфликта. В частности, он вновь выразил надежду на то, что к власти в Тегеране придут более мягко настроенные по отношению к США силы.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. В свою очередь Тегеран в ночь на среду начал новую волну ударов по Израилю, дав понять, что мстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одним из наиболее влиятельных руководителей страны.

В среду ЦБ РФ сообщил, что инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с февральских 13,1%, что выступает негативным фактором для возможного смягчения монетарной политики регулятора.

В четверг рынок акций РФ завершил основные торги снижением индексов на фоне забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на нефть Brent вернулся ниже $111 за баррель, а на вечерних торгах просел ниже $108 за баррель после локального взлета днем выше $119 за баррель) и упавших металлов, фактором поддержки выступали ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи просел ниже 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips; лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (-4,6%), "ВК" (-3,2%), "Полюса" (-2,8%), "Русала" (-2,7%).

МКПАО "Т-Технологии" (-0,5%) в IV квартале 2025 года увеличило операционную чистую прибыль (приходящаяся на акционеров без учета неконтрольной доли участия и эффектов инвестиций в "Яндекс") по МСФО на 41,3% (до 54,4 млрд рублей), за год прибыль выросла на 42,5% (до 174,4 млрд рублей), что превысило прогнозы.

Совет директоров "Т-Технологии" рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 45 рублей на одну акцию. Общий размер дивидендов на акцию за весь 2025 год достигнет 149 рублей, что на 20% выше, чем за 2024 год, и означает распределение 23% прибыли за год, сообщил глава совета директоров группы Алексей Малиновский.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины будет проведен, как только будут согласованы графики всех трех сторон, и в первую очередь американской.

Федеральная резервная система накануне ожидаемо сохранила базовую процентную ставку в США на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых) и спрогнозировала лишь одно ее понижение в этом году. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил неопределенность, которую война в Иране создает для экономических перспектив.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, закончившегося в четверг, ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года).

Также ожидаемо не стали менять ключевые ставки Банк Англии (3,75% годовых) и Европейский ЦБ (2-2,4% годовых). ЕЦБ при этом повысил прогноз инфляции в 2026 году до 2,6% с прежней оценки в 1,9% в связи с возросшими рисками инфляции из-за ближневосточного конфликта; также регулятор понизил прогнозную оценку роста ВВП до 0,9% с 1,2%.

В пятницу рынок акций РФ с утра умеренно подрос, индекс МосБиржи поднимался к 2890 пунктам, отыгрывая отскок металлов вверх и локальный рост нефти (фьючерс на Brent поднимался выше $110 за баррель). Реакция на ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,0% годовых) оказалась нейтральной. Ближе к вечеру нефть возобновила снижение на фоне усилий по разблокировке Ормузского пролива (фьючерс на Brent вновь опустился к $109 за баррель), что оказало давление на акции российских нефтегазовых компаний. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2865 пунктов.

ЦБ РФ, понизив ставку, также вновь дал мягкий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), подтвердил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% и по-прежнему ожидает устойчивую инфляцию в РФ вблизи 4% во II полугодии 2026 года.

Также ЦБ добавил в сигнал о дальнейшей ДКП зависимость будущих решений от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По оценке регулятора, проинфляционные риски преобладают, в основном они связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире, а отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США 21 марта, но надеется на возобновление трехстороннего формата в ближайшей перспективе. Он также отметил, что пока все еще нет ясности о возможном месте проведения переговоров в трехстороннем формате.

В период с 16 по 20 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Южуралзолото" (-13%), "Эн+ груп" (-8%), "Селигдара" (-7%); лучше рынка оказались акции ПАО "Россети Московский регион" (+9%), "ФосАгро" (+6%), ЦИАН (+5%).

Рынок акций РФ в последнюю декаду марта будет отыгрывать решение ЦБ РФ по ставке, прогнозы регулятора и динамику товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке; также инвесторы будут ожидать новостей относительно следующего раунда переговоров по мирному украинскому урегулированию. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2800-2920 пунктов, для индекса РТС - 1050-1110 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".