Вероятно продолжение снижения ставки ЦБ РФ шагом по 50 б.п. на ближайших заседаниях - "Велес Капитал"

Вероятно продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ шагом по 50 б.п. на ближайших заседаниях, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых. В сигнале пресс-релиза ЦБ РФ сохранил формулировку о "целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", однако добавил, что при принятии дальнейших решений будет учитывать оценку рисков со стороны внешних и внутренних условий.

"Решение ЦБ РФ в апреле и дальнейшая траектория ключевой ставки в существенной мере будут зависеть от параметров изменения бюджетного правила, - полагает эксперт. - Если регулятор не увидит новых проинфляционных рисков после изменения бюджетного правила, а внешние условия останутся близкими к текущим, мы ожидаем продолжения снижения ключевой ставки шагом по 50 б.п. на ближайших заседаниях. В этом случае прогнозный ориентир по средней ключевой ставке на текущий год, если и будет пересмотрен на опорном заседании в апреле, то, скорее всего, лишь в виде незначительной корректировки интервала".

Если же проинфляционные риски усилятся из-за внешних условий или изменений бюджетного правила, то на ближайших заседаниях ЦБ может взять паузу как минимум до второго полугодия, полагает Кравченко.

