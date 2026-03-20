Акции Х5 интересны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк инвестиции".

"Ритейлер публиковал финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Компания заработала 4,6 трлн рублей, на 19% больше, чем в прошлом году, но просела по чистой прибыли, отмечают эксперты.

"Динамика выручки X5 в 2025 году соответствовала ожиданиям и прогнозу компании, однако маржинальность осталась под давлением из-за роста операционных расходов и товарных потерь, - указывают аналитики сервиса. - Скорректированная рентабельность EBITDA (до МСФО 16) на уровне 6,1% отражает сохранение операционной эффективности, а также положительный эффект от выхода дискаунтеров "Чижик" на безубыточность по EBITDA в четвертом квартале 2025 года".

Стратеги включают акции Х5 в список фаворитов и считают, что они интересны для долгосрочных инвесторов.

