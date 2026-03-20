Ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 11% - "Астра Управление активами"

Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

Банк России на заседании 20 марта снизил ставку на 50 б.п. до 15%, как этого ожидал консенсус и рынок, отмечает эксперт в комментарии. Сигнал прежний, мягкий, допускающий дальнейшее снижение ставки, но в этот раз добавилась фраза о рисках со стороны внешних и внутренних условий : "Банк России будет Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий".

По мнению Полевого, на первый план выходит неопределенность внешних условий - в самом начале появился тезис "значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий", а в описании инфляционных рисков опасения за "перегрев экономики" уступили место фразе "проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности"

Аналитик считает, что дальше устойчивая инфляция вернется к целевым 4% раньше (уже в 1 полугодии), чем ждет ЦБ (во 2 полугодии) благодаря более слабому внутреннему спросу. Полевой полагает, что в апреле выбор будет снова между -50 б.п. и -100 б.п. "Внешние условия и повышенные цены на экспортные товары, полагаем, несут больше дезинфляционных (через торможение внешнего спроса и стабильный рубль), чем проинфляционных рисков (рост инфляции в мире/цен на импорт из-за подорожавших энергоносителей)", - указывает стратег.

Поэтому доходности ОФЗ, на взгляд эксперта, продолжат постепенно, но уверенно снижаться. "Наш прогноз по ставке на конец 2026 прежний - 11%. При такой ставке средние/длинные ОФЗ могут торговаться не выше 11,50-12% против текущих 14,50%, и это с учетом дополнительной премии за бюджетные риски. Если же они не вырастут, то доходности ОФЗ могут быть на 50 б.п. ниже этих уровней", - отмечает Полевой.

