Рубль днем уверенно растет в паре с юанем в рамках коррекции после сильного падения накануне

Москва. 20 марта. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль корректируется вверх после сильного падения накануне. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,2175 руб., что на 25,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 79 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,87 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 80 копеек, до 97,23 руб./EUR1.

Рубль не особо отреагировал на решение Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15% годовых, так как оно было ожидаемо рынком. Большинство аналитиков ожидало снижения ставки именно на 50 б.п., лишь немногие эксперты допускали более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п. - до 14,5%.

"Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - указывает ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года.

Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина.

Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ в пятницу, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п., напоминает эксперт. Регулятор выбрал средний вариант, понизив "ключ" сдержанным шагом на 50 б.п., до 15%, и это соответствовало базовым рыночным ожиданиям.

"Сигнал рынку можно рассматривать как нейтральный", - считает Бахтин.

Виток ослабления рубля и сохранение высоких инфляционных ожиданий населения рассматривается как временный фактор. В то же время в заявлении ЦБ отмечается, что проинфляционные риски еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, в том числе в связи с "ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности".

Эксперт отмечает, что снижение ключевой ставки без отклонений от ожиданий в моменте никак не сказалось на курсе рубля. "ДКП - системный фактор, эффект от которого растянут по времени. Полагаем, что в апреле на рынок уже может начать поступать экспортная выручка от продажи сырья по более высоким ценам, это стабилизирует, а вероятнее всего, даже укрепит рубль. Коррективы в бюджетное правило, если и последуют, то щадящие - минус $4-5 от текущей цены отсечения нефти в $59. В ближайшее время можно ждать возвращения доллара ближе к 80 руб., юаня - ниже 12 руб.", - прогнозирует Бахтин.

Цены на нефть продолжают понижаться днем в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $106,9 за баррель, что на 1,58% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,45%, до $94,54 за баррель.

В ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $105,05 за баррель, майских фьючерсов на WTI - до $92,47 за баррель. Давление на котировки оказали сигналы относительно попыток властей ряда стран смягчить последствия нарушения поставок нефти из-за блокировки Ормузского пролива после начала военной операции США и Израиля против Ирана.