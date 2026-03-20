Снижение ставки ЦБ до 15% соответствует рыночным ожиданиям - "Гарда Капитал"

Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега "Гарда Капитала" Александра Бахтина.

Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ сегодня, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п., напоминает эксперт. Регулятор выбрал средний вариант, понизив "ключ" сдержанным шагом на 50 б.п., до 15%, и это соответствовало базовым рыночным и нашим ожиданиям.

"Сигнал рынку можно рассматривать как нейтральный, - считает Бахтин. - Банк России будет "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий".

Виток ослабления рубля и сохранение высоких инфляционных ожиданий населения рассматривается как временный фактор. В то же время отмечается, что проинфляционные риски еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, в том числе в связи с "ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности".

Эксперт отмечает, что снижение ключевой ставки без отклонений от ожиданий в моменте никак не сказалось на курсе рубля. "ДКП - системный фактор, эффект от которого растянут по времени. Полагаем, что в апреле на рынок уже может начать поступать экспортная выручка от продажи сырья по более высоким ценам, это стабилизирует, а вероятнее всего, даже укрепит рубль. Коррективы в бюджетное правило, если и последуют, то щадящие - минус $4-5 от текущей цены отсечения нефти в $59. В ближайшее время можно ждать возвращения доллара ближе к 80 руб., юаня - ниже 12 руб.", - прогнозирует Бахтин.

