20 марта 2026 года 13:40
Прогнозная цена акций ЛУКОЙЛа сохраняется на уровне 6420 руб. - "Финам"
"Финам" сохраняет умеренно положительную локальную оценку акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 6420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил результаты за 2025 год по МСФО. Отчетность за 2025 и 2024 годы представлена в новом формате, кроме отчета о движении денежных средств, отмечает эксперт. Зарубежные активы были из нее деконсолидированы на фоне санкций и планов по их продаже. "В первую очередь этим объясняется сильное расхождение итоговых результатов с нашими и рыночными ожиданиями, так как базово рынок ожидал деконсолидации активов уже после их продажи", - говорится в обзоре. Бумажный убыток от обесценения зарубежных активов никак не влияет на инвестиционный кейс компании и носит чисто технический характер, указывает Кауфман. Сейчас ключевыми факторами являются сроки и стоимость продажи зарубежных активов, а также то, куда "ЛУКОЙЛ" направит деньги от сделки. "Учитывая следования дивидендной политике, мы не исключаем, что средства от продажи зарубежных активов могут быть направлены на рост акционерной стоимости", - отмечает аналитик "Финама". "Снижение выручки и EBITDA в первую очередь объясняются более низкими рублевыми ценами на нефть в прошлом году и перебоями с нефтепереработкой из-за внешних воздействий. Также отметим, что на чистую прибыль, кроме обесценений, повлияли и отрицательные курсовые разницы", - пишет Кауфман в материале инвесткомпании. Кроме того, совет директоров эмитента рекомендовал выплатить 278 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2025 год. Доходность выплаты может составить 4,8%. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 4 мая. "Рекомендация по дивидендам оказалась немного выше нашего прогноза (235 руб. на акцию), но в целом соответствует рамкам консенсуса. На наш взгляд, такая рекомендация является позитивным сигналом для инвесторов и подтверждает нацеленность менеджмента на рост акционерной стоимости, - говорится в материале эксперта. - По нашим оценкам, рекомендованные дивиденды соответствуют 100% скорректированного FCF за второе полугодие. Что более важно, при расчете дивидендов нефтяник снова не стал учитывать 76 млн акций, которые планировалось погасить, то есть, вероятно, план по погашению части выкупленных ранее акций остается в силе". Локально "Финам" сохраняет умеренно положительный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа"- целевая цена по ним составляет 6420 руб., апсайд - 10%. "Многое в кейсе будет зависеть от успешности продажи зарубежных активов и того, как будут использованы полученные от сделки денежные средства. Также фактором неопределенности остается конфликт на Ближнем Востоке. Пока эмитент, как и российские нефтяники в целом, является прямым бенефициаром текущих событий, но сложно сказать, сколько еще конфликт будет продолжаться и какой будет его интенсивность", - отмечает Кауфман. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
20 марта 2026 года 15:00
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "Акрона" до 15351 руб. за бумагу с сохранением рекомендации "продавать", говорится в комментарии аналитика Василия Данилова. 23 марта Акрон представит финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и весь 2025 год. Эксперт ожидает, что в 4К25 компания... читать дальше
20 марта 2026 года 14:26
Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега "Гарда Капитала" Александра Бахтина. Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ сегодня, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п.,... читать дальше
20 марта 2026 года 14:01
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" c прогнозной стоимостью на уровне 1,5 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. Представленная отчетность демонстрирует сильный рост... читать дальше
20 марта 2026 года 13:13
Оценка акций МКПАО "Т-Технологии" остается позитивной, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО. "Операционная чистая прибыль группы в 4К25 (без учета эффекта от инвестиций в... читать дальше
20 марта 2026 года 12:57
Альфа-банк начал аналитическое освещение "Распадской", сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 163 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "по рынку". Как отмечают аналитики, инвестиционный кейс "Распадской" является... читать дальше
20 марта 2026 года 12:40
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4500 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Позитивно оцениваем результаты эмитента за IV квартал 2025 года по МСФО. Мы... читать дальше
20 марта 2026 года 12:08
Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2800 рублей за штуку, оценка "нейтральная" на горизонте года и "позитивная" на три-пять лет, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Эмитент - это "машина генерации" EBITDA с маржой 72%+,... читать дальше
20 марта 2026 года 11:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Mastercard Inc. с "нейтральной" до "позитивной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $631 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Эмитент входит в число крупнейших платежных систем в мире, бизнес компании... читать дальше
20 марта 2026 года 11:12
ск повторного ухода котировок нефти марки Brent выше $110 за баррель видится высоким, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". На динамику рубля в пятницу повлияет решение Банка России по ключевой ставке, отмечают эксперты: если регулятор все же решится снизить ставку на 1 п.п.,... читать дальше
20 марта 2026 года 10:50
"Лучше рынка" в среднесрочной перспективе могут выглядеть дивидендные акции, наиболее интересными из которых являются бумаги Сбербанка, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Игоря Соколова. Вероятна повышенная волатильность торгов на рынке акций в пятницу, но вряд... читать дальше
20 марта 2026 года 10:30
Торговый диапазон 2840-2940 пока остается актуальным для индекса Мосбиржи, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Важным фактором для рынка акций станут результаты заседания Банка России, отмечает эксперт. "В текущие уровни... читать дальше
20 марта 2026 года 10:25
Москва. 20 марта. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль растет в рамках коррекции после сильного падения по итогам торгов в четверг. читать дальше
20 марта 2026 года 10:13
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в зоне 2850-2900п в первой половине торгов пятницы - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2850-2900 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Рынок ждет заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. До оглашения решения по ключевой ставке индекс... читать дальше
20 марта 2026 года 09:59
Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в узком диапазоне 2850-2890 пунктов в пятницу, если итоги заседания Банка России по ключевой ставке не принесут сюрприза, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Подавляющее большинство экспертов считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50... читать дальше
20 марта 2026 года 09:46
Москва. 20 марта. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу во многом будет зависеть от итогов заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
