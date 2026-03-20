Прогнозная цена акций ЛУКОЙЛа сохраняется на уровне 6420 руб. - "Финам"

"Финам" сохраняет умеренно положительную локальную оценку акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 6420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Эмитент представил результаты за 2025 год по МСФО.

Отчетность за 2025 и 2024 годы представлена в новом формате, кроме отчета о движении денежных средств, отмечает эксперт. Зарубежные активы были из нее деконсолидированы на фоне санкций и планов по их продаже. "В первую очередь этим объясняется сильное расхождение итоговых результатов с нашими и рыночными ожиданиями, так как базово рынок ожидал деконсолидации активов уже после их продажи", - говорится в обзоре.

Бумажный убыток от обесценения зарубежных активов никак не влияет на инвестиционный кейс компании и носит чисто технический характер, указывает Кауфман.

Сейчас ключевыми факторами являются сроки и стоимость продажи зарубежных активов, а также то, куда "ЛУКОЙЛ" направит деньги от сделки. "Учитывая следования дивидендной политике, мы не исключаем, что средства от продажи зарубежных активов могут быть направлены на рост акционерной стоимости", - отмечает аналитик "Финама".

"Снижение выручки и EBITDA в первую очередь объясняются более низкими рублевыми ценами на нефть в прошлом году и перебоями с нефтепереработкой из-за внешних воздействий. Также отметим, что на чистую прибыль, кроме обесценений, повлияли и отрицательные курсовые разницы", - пишет Кауфман в материале инвесткомпании.

Кроме того, совет директоров эмитента рекомендовал выплатить 278 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2025 год. Доходность выплаты может составить 4,8%. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 4 мая.

"Рекомендация по дивидендам оказалась немного выше нашего прогноза (235 руб. на акцию), но в целом соответствует рамкам консенсуса. На наш взгляд, такая рекомендация является позитивным сигналом для инвесторов и подтверждает нацеленность менеджмента на рост акционерной стоимости, - говорится в материале эксперта. - По нашим оценкам, рекомендованные дивиденды соответствуют 100% скорректированного FCF за второе полугодие. Что более важно, при расчете дивидендов нефтяник снова не стал учитывать 76 млн акций, которые планировалось погасить, то есть, вероятно, план по погашению части выкупленных ранее акций остается в силе".

"Многое в кейсе будет зависеть от успешности продажи зарубежных активов и того, как будут использованы полученные от сделки денежные средства. Также фактором неопределенности остается конфликт на Ближнем Востоке. Пока эмитент, как и российские нефтяники в целом, является прямым бенефициаром текущих событий, но сложно сказать, сколько еще конфликт будет продолжаться и какой будет его интенсивность", - отмечает Кауфман.

