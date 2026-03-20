Оценка акций Т-Технологий остается позитивной - Альфа-банк

Оценка акций МКПАО "Т-Технологии" остается позитивной, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.

Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО.

"Операционная чистая прибыль группы в 4К25 (без учета эффекта от инвестиций в МКПАО "Яндекс") достигла 54,4 млрд руб. (+20% кв/кв, +41% г/г), превзойдя наши ожидания и консенсус-прогноз на 4% и 9% соответственно, ROE составил 33%", - отмечают эксперты.

Операционная чистая прибыль по итогам 2025 года составила 174,4 млрд руб. (+43% г/г), ROE - 29%.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 4К25 в размере 45 руб. на акцию, распределив 17% прибыли за 4К25 (дивидендная доходность - 1,4%). Суммарные дивидендные выплаты по итогам всего года в этом случае составят 149 руб. на акцию (дивидендная доходность - 4,5%), указывают аналитики банка.

Менеджмент "Т-Технологий" ожидает в 2026 году роста чистой прибыли не менее чем на 20%, допуская позитивный пересмотр прогнозов во 2П26.

"Среди позитивных факторов для инвестиционного кейса эмитента мы отмечаем по-прежнему сравнительно низкий уровень конкуренции в розничном кредитовании (в частности, ВТБ планирует продолжить сокращение портфеля в 2026 году) и тренд на снижение стоимости риска в сегменте, а также существенный запас по капиталу, - пишут Кипнис и Николаев. - По нашим оценкам, при текущих котировках акции "Т Технологий" торгуются с коэффициентом P/E 2026П на уровне 3,8х, что предполагает отсутствие премии к Сбербанку, несмотря на существенно более высокие ROE (около 30% против приблизительно 22% у Сбербанка) и темпы роста бизнеса. Сохраняем позитивный взгляд на бумагу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.