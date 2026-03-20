Рубль утром растет в паре с юанем в рамках коррекции после сильного падения накануне

Москва. 20 марта. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль растет в рамках коррекции после сильного падения по итогам торгов в четверг.

Участники рынка находятся в ожидании результатов заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза - 13:30. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,393 руб. (-7,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,06 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль, возможно, попытается перейти к укреплению по отношению к юаню на торгах в пятницу, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"Накопленная перекупленность и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в иностранных валютах могут позволить рублю отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. В результате пара юань/рубль сделает шаг в середину диапазона 12-12,5 руб. за юань, - пишет эксперт. - При этом тенденция на восстановление рубля может получить продолжение на следующей неделе, а поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат. Отметим, что результат заседания ЦБ РФ, где мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., не окажет существенного влияния на динамику рубля".

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Подавляющее большинство аналитиков ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15,0% годовых, ряд экспертов допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п. - до 14,5%.

ЦБ в феврале снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 15,5%. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Годовая инфляция на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (на конец февраля те же 5,91%), если ее высчитывать на основе данных Росстата из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84% на 10 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во второй.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по денежно-кредитной политике опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года. Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень мая 2025 года.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне сигналов об усилиях, направленных на разблокировку Ормузского пролива.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $108,21 за баррель, что на 0,37% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,19%, до $95,13 за баррель.

В четверг цена на Brent поднималась выше $119 за баррель, на WTI - выше $100 за баррель на сообщениях о новых атаках Ирана на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Понижательное воздействие на нефтяные котировки оказали заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило накануне, что первая нефть из стратегических запасов уже начала поступать в продажу. Согласно сообщению МЭА, всего будет высвобождено 426 млн баррелей, из них 301 млн барр. придется на нефть, 125 млн барр. - на нефтепродукты. Агентство также поблагодарило Канаду и Мексику за наращивание производства.

Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность содействовать обеспечению безопасности Ормузского пролива, обслуживающего порядка 20% мировых нефтяных потоков, а президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается направлять подкрепления в ближневосточный регион. Трамп также сказал, что призывал израильского премьера Биньямина Нетаньяху не наносить удары по иранским газовым и нефтяным объектам.