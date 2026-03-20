"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4500 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Позитивно оцениваем результаты эмитента за IV квартал 2025 года по МСФО. Мы прогнозировали некоторое укрепление чистой процентной маржи и снижение стоимости риска на 4К25 и на первые кварталы 2026 года, но их более заметное улучшение, безусловно, позитивный момент в отчетности. При этом прогноз менеджмента на текущий год в целом совпал с нашими ожиданиями: мы также ждем роста операционной чистой прибыли примерно на 20%, - пишут эксперты. - Сохраняем "позитивный" взгляд. Текущее соотношение цены акции компании и ее прибыли исходя из наших прогнозов на 2026 год (P/E) составляет 4,4х против среднеисторического значения 9,3х. "Т-Технологии" являются одним из немногих перспективных активов в финансовом секторе, сочетающих высокие темпы роста и рентабельность капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.