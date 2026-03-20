Дивбумаги среднесрочно могут выглядеть "лучше рынка" - "Алор Брокер"

"Лучше рынка" в среднесрочной перспективе могут выглядеть дивидендные акции, наиболее интересными из которых являются бумаги Сбербанка, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Игоря Соколова.

Вероятна повышенная волатильность торгов на рынке акций в пятницу, но вряд ли ситуация принципиально изменится - дефицит новых денег для покупки акций продолжит мешать росту индекса Мосбиржи, указывает эксперт.

Пока украинский вопрос остается далек от разрешения, приобретение длинных облигаций с фиксированным купоном выглядит привлекательно, а с точки зрения "риск-доходность", может быть даже интереснее инвестиций в рынок акции, отмечает он.

Однако, обращает внимание Соколов, если регулятор обнадежит инвесторов, то спекулятивный спрос может перетечь в бумаги наиболее закредитованных эмитентов. К этому движению стоит присоединяться, понимая, что рост будет непродолжительным, говорится в материале инвесткомпании.

Среднесрочно же "лучше рынка" могут быть дивидендные бумаги, наиболее интересной из которых видятся акции Сбербанка. В текущем году преддивидендное ралли еще не стартовало, поэтому оно может быть относительно сильным", - пишет аналитик "Алор Брокера".

