Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в зоне 2850-2900п в первой половине торгов пятницы - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2850-2900 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Рынок ждет заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. До оглашения решения по ключевой ставке индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне 2850-2900 пунктов. Предполагается снижение ставки на 50 б.п. (до 15% годовых), однако важен последующий комментарий регулятора, - отмечают эксперты в обзоре. - Если ЦБ даст понять, что цикл смягчения будет продолжен, мы можем увидеть импульс к росту с целью 2920 пунктов по индексу Мосбиржи. В случае сохранения более осторожного настроя индекс может протестировать поддержку на уровне 2840 пунктов".

