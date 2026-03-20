Динамика цен рублевых корпбондов в пятницу будет зависть от итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 20 марта. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу во многом будет зависеть от итогов заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Ряд экспертов допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 базисных пунктов, до 14,5% годовых. ЦБ в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не собирается направлять подкрепления в ближневосточный регион. "Я никуда не направляю войска", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, требуются ли ему дополнительные силы на Ближнем Востоке в связи с продолжением военной операции против Ирана.

Кроме того, президент США Трамп призывал израильского премьера Биньямина Нетаньяху не наносить удары по газовым и нефтяным объектам Ирана. "Да, я поговорил с ним. Я сказал ему не делать этого", - ответил он на соответствующий вопрос в Белом доме в ходе встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в четверг.

Трамп подчеркнул, что удары по Ирану координируются, но несмотря на это иногда Нетаньяху "делает что-то, что мне не нравится". Ранее американский президент утверждал, что в Вашингтоне не знали о намерении Израиля атаковать газовое месторождение "Южный парс" в Иране. При этом CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп был осведомлен об этих планах.

В ЕС вновь выразили обеспокоенность в связи с решением США ослабить некоторые санкции в отношении РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. "Мы подчеркнули нашу обеспокоенность решением США частично отменить санкции, уже затрагивающие Россию", - заявил он журналистам.

Кошта вновь отметил, что, по мнению Брюсселя, необходимо продолжать оказывать давление на РФ, так как, по его словам, это поможет "усадить ее за стол переговоров". Он подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать Украину.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных, ближневосточном конфликте и итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Уолл-стрит отыграла часть потерь, понесенных в начале сессии, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна помогает США в открытии Ормузского пролива. Эти комментарии ограничили рост цен на нефть, что несколько улучшило перспективы американской экономики.

ФРС в среду ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. При этом ряд руководителей американского ЦБ прогнозирует, что ставка в этом году снижаться не будет.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 205 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Неделей ранее число заявок составило 213 тыс. Аналитики в среднем ожидали увеличения количества заявок до 215 тыс.

Фондовые индексы материкового Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу, исключением является южнокорейский индикатор. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия). В центре внимания трейдеров остается ближневосточный конфликт, в результате которого резко выросли цены на энергоносители. Откат стоимости нефти в пятницу оказывает поддержку азиатским рынкам.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3% в ходе торгов. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5% годовых. Аналитики также не ожидали их изменения. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) десятый месяц подряд. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 в пятницу уменьшился на 0,8%. И лишь южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне сигналов об усилиях, направленных на разблокировку Ормузского пролива. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $107,12 за баррель, что на 1,41% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,18%, до $108,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,73%, до $94,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 0,19%, до $96,14 за баррель.

В четверг цена на Brent поднималась выше $119 за баррель, на WTI - выше $100 за баррель на сообщениях о новых атаках Ирана на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Понижательное воздействие на нефтяные котировки оказали заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах. Объем такой нефти оценивается в 140 млн баррелей. Бессент также сказал, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшее высвобождение нефти из своих резервов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило накануне, что первая нефть из стратегических запасов уже начала поступать в продажу. Согласно сообщению МЭА, всего будет высвобождено 426 млн баррелей, из них 301 млн барр. придется на нефть, 125 млн барр. - на нефтепродукты. Агентство также поблагодарило Канаду и Мексику за наращивание производства.

Тем временем Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность содействовать обеспечению безопасности Ормузского пролива, обслуживающего порядка 20% мировых нефтяных потоков. "Мы выражаем готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив", - говорится в совместном заявлении лидеров стран. Ранее Белый дом выражал интерес к тому, чтобы партнеры США помогли с сопровождением судов через пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы участвовать в такой операции.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,092 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,028 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 марта вырос всего на 0,001% и составил 120,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,035%, поднявшись до 1252,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,95%), "АФК Система-1Р-11" (+0,71%) и "Славнефть-001Р-03" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,3%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,28%) и "РЖД-001P-06R" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" разместило дополнительный выпуск N1 облигаций серии БО-003Р-07 в объеме 30 млрд рублей по цене 100% от номинала. Таким образом, общий объем займа в обращении теперь составляет 70 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 13 марта без премаркетинга. Основной выпуск с переменными купонами и сроком обращения 3,5 года объемом 40 млрд рублей был размещен в ноябре прошлого года. Спред к ключевой ставке ЦБ по флоатеру составляет 150 базисных пунктов.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии БО-П21 на уровне 375 базисных пунктов, а также финальный ориентир ставки купона "фикса" серии БО-П22 на уровне 16% годовых (доходность - 17,23% годовых). Купоны по флоатеру будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Компания 19 марта собирала заявки на два выпуска двухлетних облигаций: флоатер серии БО-П21 и "фикс" серии БО-П22. Общий планируемый объем займов составит 5 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 24 марта. Обе эмиссии доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-24R со сроком обращения 1,8 года (660 дней) планируемым объемом 15 млрд рублей в размере 13,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 14,82% годовых. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 25 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Авто финанс банк установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-001P-18 объемом 7 млрд рублей в размере 14,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,79% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 30 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) 20 марта с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-05 объемом не менее 25 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 190 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 24 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-002Р-12 объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не более 175 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-001Р-07 на уровне 18,5% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 23% годовых. По выпуску 3 апреля предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение облигаций пройдет с 25 по 31 марта.

РЖД установили ставку 5-го купона 10-летних облигаций серии 001P-49R с офертой через 2 года 10 месяцев (1023 дня) объемом 45 млрд рублей на уровне 16,88% годовых. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны, определяемые как среднее значение RUONIA + спред 170 базисных пунктов. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) приобрело по оферте 1,8% облигаций серии 003P-01 на 53,4 млн рублей и 1,4% бондов серии 01 на 56,008 млн рублей. Компания разместила выпуск 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2025 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. Выпуск 7-летних "зеленых" облигаций серии 01 объемом 4 млрд рублей "ЕвроТранс" разместил в июне 2025 года. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 23% годовых, 25-48-го купонов - 20% годовых, 49-72-го купонов - 17% годовых, 73-84-го купонов - 15% годовых.