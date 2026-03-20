"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Т-Технологий

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью 3950 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 18,4% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Несмотря на сложную операционную среду, связанную с заметным ухудшением экономической конъюнктуры в РФ, жесткой монетарной политикой в стране и ужесточением регулирования банковского сектора, холдинг очень уверенно смотрелся в финансовом плане в 2025 году, и 4К не стал исключением, констатирует эксперт.

Благодаря сильному бренду и эффективной бизнес-модели "Т-Технологии" продемонстрировали быстрые темпы роста финпоказателей при самой высокой в секторе рентабельности капитала, при этом менеджмент эмитента дал позитивный прогноз на 2026 год, отмечает Додонов. Руководство заявило о планах по дальнейшему наращиванию дивидендов и продолжению реализации программы выкупа акций.

Также эксперт напоминает про сплит бумаг компании в соотношении 1 к 10, что должно повысить их доступность для розничных инвесторов и улучшить ликвидность. Последний день торговли акциями "Т-Технологий" до дробления назначен на 10 апреля, а возобновятся торги 17 апреля 2026 года.

Что же касается рисков, бизнес "Т-Технологий", как и банковского сектора в целом, сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры, обращает внимание аналитик "Финама". При ее более существенном, чем предполагается, ухудшении, например, из-за усиления санкционного давления на РФ или дальнейшей эскалации геополитической напряженности в случае очередного провала переговоров по Украине, банк может столкнуться с быстрым ухудшением качества кредитного портфеля и снижением основных финансовых показателей.

