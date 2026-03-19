Облигации АПРИ могут быть интересны инвесторам - "БКС МИ"

Облигации девелопера "АПРИ" серии БО-002P-14 могут быть интересны инвесторам, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава.

"АПРИ" 31 марта закрывает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 со сроком обращения 5 лет с началом амортизации через 3 года. Индикативная ставка купона - не выше 25% годовых, доходность к погашению (YTM) - 28,08%, дюрация - 2,6 года. Доход за год может достичь 41% (с учетом роста тела облигации, купонов и их реинвестирования), отмечает эксперт.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска "АПРИ" после размещения снизится до справедливого уровня в 22% - ближе к облигациям с похожей дюрацией и кредитным риском других девелоперов "ГЛОРАКС" и "Эталон", - указывает Гулордава. - "ГЛОРАКС" и "АПРИ" сопоставимы по масштабу бизнеса и долговой нагрузке. "АПРИ" имеет среднюю долговую нагрузку, сопоставимую с "Эталоном", но рентабельность "АПРИ" очень высокая. Однако, в отличие от "Эталона", "АПРИ" не имеет такой сильной поддержки акционера. Мы считаем, что доходность нового выпуска АПРИ 002Р-14 должна быть чуть выше облигаций "ГЛОРАКС" и "Эталона".

