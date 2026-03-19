.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций РусГидро на уровне 0,49 руб
.
19 марта 2026 года 17:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций РусГидро на уровне 0,49 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,49 руб. с рекомендацией "продавать", сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты компании за 2025 год, а особенно за IV квартал, получились позитивными, - отмечают эксперты. - Ключевой драйвер - рост субсидий в конце года, что позволило существенно нарастить операционную прибыль и EBITDA, подтвердив восстановление бизнеса. Компания вышла на высокий уровень операционной эффективности, что формирует позитивную динамику по прибыли". При этом аналитики подчеркивают, что инвестиционная фаза остается ключевым ограничением: CAPEX существенно вырос, свободный денежный поток остается отрицательным, а долговая нагрузка продолжает увеличиваться. По прогнозам стратегов, в 2026 году инвестиции сохранятся на высоком уровне, что будет сдерживать финансовые показатели, а соответственно, и выплату дивидендов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
19 марта 2026 года 19:06
Инвестиционный банк "Синара" считает недооцененными акции "РусГидро", сообщается в комментарии аналитика Дениса Степанова. "Представленные результаты "РусГидро" за 4К25 и 2025 год мы рассматриваем как сильные, - пишет эксперт. - Так, годовая выручка увеличилась на 14% г/г, достигнув 663,8 млрд... читать дальше
19 марта 2026 года 19:06
"Т-Технологии" остаются фаворитом среди эмитентов финансового сектора, отмечается в комментарии аналитическом компании "Эйлер". "Группа "Т-Технологии" опубликовала положительные результаты по МСФО за 4К25 и 2025 год, - отмечают эксперты Светлана Асланова, Елизавета Усенкова и Мария Щеглова. -... читать дальше
19 марта 2026 года 18:42
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Solidcore с целевой ценой $10,6 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Solidcore представила сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 г. Благодаря ралли мировых цен на золото и сильным... читать дальше
19 марта 2026 года 18:28
"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF с $16,42 до $21,24 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 15,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Повышение целевой цены связано с более высокими, чем ожидалось,... читать дальше
19 марта 2026 года 18:08
Облигации девелопера "АПРИ" серии БО-002P-14 могут быть интересны инвесторам, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. "АПРИ" 31 марта закрывает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 со сроком обращения 5 лет с началом амортизации через 3 года.... читать дальше
19 марта 2026 года 17:51
Котировки золота могут понизиться до $4250 за тройскую унцию к концу 2026 года, говорится в прогнозе аналитиков SberCIB Investment Research. Эксперты напоминают, что ФРС ожидаемо сохранил ставку на прежнем уровне, но ужесточил риторику. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, есть риски... читать дальше
19 марта 2026 года 17:25
"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку сектора электроэнергетики РФ во 2К26 со средним потенциалом роста 25%, сообщается в стратегии аналитиков на текущий квартал. "Для сектора характерна высокая капиталоемкость, и многие компании под нашим покрытием активно инвестируют, - пишут... читать дальше
19 марта 2026 года 16:37
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Татнефти" с целевой ценой 770 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой. "Татнефть" опубликовала отчет за 2025 год. Финансовые результаты оказались лучше наших ожиданий, несмотря на снижение, -... читать дальше
19 марта 2026 года 16:07
ПСБ сохраняет целевую цену акций "Т-Технологий" на уровне 4500 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии эксперта банка Дмитрия Грицкевича. "Т-Технологии" представили сильные результаты за 2025 год, - пишет аналитик. - Группа устойчиво демонстрируют... читать дальше
19 марта 2026 года 15:33
Москва. 19 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне ожиданий пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о чем ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. читать дальше
19 марта 2026 года 15:20
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 64,04 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 45%, сообщается в материале аналитиков. "РусАл" сохраняет позиции одного из крупнейших игроков на... читать дальше
19 марта 2026 года 14:55
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $72,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 29,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. С начала 2026 года акции сектора поставщиков... читать дальше
19 марта 2026 года 14:27
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции МКПАО "ВК", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались немного выше ожиданий, однако в целом остаются слабыми", - пишут эксперты. Несмотря на рост выручки и заметное... читать дальше
19 марта 2026 года 13:56
Акции ГК "Самолет" будут фаворитами сектора недвижимости на российском фондовом рынке во втором квартале текущего года, аутсайдеры - бумаги МКПАО "Эталон Груп" и ГК "ПИК", говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Взгляд на сектор в целом нейтральный, потенциал роста... читать дальше
19 марта 2026 года 13:36
Инвестиционный банк "Синара" рекомендует покупать акции ПАО "Россети Центр" с прогнозной стоимостью на уровне 1,04 руб. за штуку на конец текущего года, говорится в комментарии аналитика Дениса Степанова. Сильные результаты эмитента за 4К25 и весь 2025 год по МСФО позволяют надеяться на выплату... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.