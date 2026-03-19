"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Татнефти" с целевой ценой 770 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой.

"Татнефть" опубликовала отчет за 2025 год. Финансовые результаты оказались лучше наших ожиданий, несмотря на снижение, - пишет эксперт. - Ориентация на сегмент переработки оказала поддержку результатам эмитента за счет незначительного роста объемов и стабильных цен, в то время как сегмент реализации нефти существенно снизился на фоне падения мировых цен".

По оценке стратега, у компании сохраняется устойчивая финансовая позиция. Отсутствие активных масштабных инвестпрограмм позволяет "Татнефти" снижать капитальные расходы и удерживать свободный денежный поток в уверенной позитивной зоне.

Почти полное отсутствие долговой нагрузки позволяет "Татнефти" не накапливать денежные средства, а распределять их в виде дивидендов, подчеркивается в комментарии. В случае выплаты всей чистой прибыли финальные дивиденды по итогам года могут превысить 21 рубль на акцию (доходность для обыкновенных акций - 3,5%).

"Акции компании торгуются с форвардным мультипликатором EV/скорректированная EBITDA (учитывает прогноз на 2026 год) на уровне 3,4х, - указывает Прыткова. - Это предполагает дисконт более 20% к историческому уровню. Однако среди российских нефтяных компаний "Татнефть" имеет одну из самых высоких рыночных оценок по мультипликаторам. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Татнефти", компания является бенефициаром роста цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке".

