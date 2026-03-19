Рубль днем продолжает активно дешеветь, обновил минимум с февраля 2025г в паре с юанем

Москва. 19 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне ожиданий пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о чем ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,4655 руб., что на 27,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 12,65 руб. впервые с 12 февраля 2025 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 1,08 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 84,66 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 58 копеек, до 96,43 руб./EUR1.

"Ослабление рубля может быть обусловлено сочетанием сразу нескольких факторов, к которым можно отнести дефицит предложения валюты на фоне прекращения Минфином операций в рамках бюджетного правила, потенциальным пересмотром в сторону понижения цены отсечения по бюджетному правилу, сворачиванием операций carry trade (сделок, направленных на получение дохода от разницы в процентных ставках) на фоне повышения процентных ставок по операциям своп с китайскими юанями, а также в некоторой степени ожиданиями снижения ключевой ставки на заседании Банка России 20 марта 2026 года. Из приведенных выше факторов наибольшее давление на рубль, возможно, оказывает неопределенность в связи с потенциальным пересмотром цены отсечения. Если цена отсечения будет понижена до $55 за баррель российской нефти Urals, Минфин станет покупать валюту на рынке в объеме 18,4 млрд рублей в сутки, учитывая текущие котировки Urals выше $100 за баррель, а при цене отсечения на уровне $45 объем покупок составит уже 23,7 млрд рублей в сутки. Очевидно, что Минфин будет выступать покупателем валюты даже при неизменной цене отсечения ($59 за баррель), тем не менее неопределенность относительно фактического объема покупок может оказывать давление на рынок. Другим сильным фактором давления сейчас выступает приостановка продаж валюты Минфином, что спровоцировало дефицит предложения китайских юаней на рынке. Это, в свою очередь, привело к росту процентных ставок по операциям своп в китайских юанях до 20,81% в среду, что соответствует максимальным значениям этого индикатора с конца 2025 года. Ставки по юаням в итоге сильно превысили процентные ставки денежного рынка по рублям (14,8% в среду), нивелировав возможную выгоду от продажи юаней для покупки рублей под размещение по более высокой ставке. Еще в начале года ставка по юаням находилась вблизи нулевых значений, т.е. было выгодно занимать в юанях для последующей их конвертации в рубли под размещение по более высокой ставке. Теперь ситуация изменилась в обратную сторону, что могло вызвать сворачивание операций carry trade, провоцируя дополнительный спрос на валюту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по денежно-кредитной политике опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Регулятор не раз отмечал, что динамика этих показателей также учитывается при принятии решения по ставке. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года. Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень мая 2025 года.

Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15%. Некоторые эксперты допускают и более широкий шаг - понижение сразу на 100 б.п., до 14,5%.

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 6%, до 113,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,39%, до $97,58 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.