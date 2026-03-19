Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Инфляционные ожидания населения РФ в марте выросли до 13,4%
Инфляционные ожидания населения РФ в марте 2026 года выросли до 13,4%, вернувшись на уровень мая 2025 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания граждан в феврале снизились до...
 
Рынок компьютеров в РФ упал на 25-30%
В 2025 г. розничные продажи настольных персональных компьютеров (ПК) в России упали на 25-30% как в штуках, так и в деньгах. Продажи сократились до 981 000 устройств, а рынок сократился до 48 млрд руб., подсчитали для "Ведомостей" аналитики компании...
 
Названы профессии с самыми растущими зарплатами
Доходы россиян в прошлом году росли неравномерно - в одних профессиях медианные зарплаты увеличилась более чем на 30%, в других - осталась на том же уровне или даже снизилась. При этом компании продолжают делать ставку на удержание критически важных...
 
19 марта 2026 года 15:20

Рубль днем продолжает активно дешеветь, обновил минимум с февраля 2025г в паре с юанем

Москва. 19 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне ожиданий пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о чем ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,4655 руб., что на 27,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 12,65 руб. впервые с 12 февраля 2025 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 1,08 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 84,66 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 58 копеек, до 96,43 руб./EUR1.

"Ослабление рубля может быть обусловлено сочетанием сразу нескольких факторов, к которым можно отнести дефицит предложения валюты на фоне прекращения Минфином операций в рамках бюджетного правила, потенциальным пересмотром в сторону понижения цены отсечения по бюджетному правилу, сворачиванием операций carry trade (сделок, направленных на получение дохода от разницы в процентных ставках) на фоне повышения процентных ставок по операциям своп с китайскими юанями, а также в некоторой степени ожиданиями снижения ключевой ставки на заседании Банка России 20 марта 2026 года. Из приведенных выше факторов наибольшее давление на рубль, возможно, оказывает неопределенность в связи с потенциальным пересмотром цены отсечения. Если цена отсечения будет понижена до $55 за баррель российской нефти Urals, Минфин станет покупать валюту на рынке в объеме 18,4 млрд рублей в сутки, учитывая текущие котировки Urals выше $100 за баррель, а при цене отсечения на уровне $45 объем покупок составит уже 23,7 млрд рублей в сутки. Очевидно, что Минфин будет выступать покупателем валюты даже при неизменной цене отсечения ($59 за баррель), тем не менее неопределенность относительно фактического объема покупок может оказывать давление на рынок. Другим сильным фактором давления сейчас выступает приостановка продаж валюты Минфином, что спровоцировало дефицит предложения китайских юаней на рынке. Это, в свою очередь, привело к росту процентных ставок по операциям своп в китайских юанях до 20,81% в среду, что соответствует максимальным значениям этого индикатора с конца 2025 года. Ставки по юаням в итоге сильно превысили процентные ставки денежного рынка по рублям (14,8% в среду), нивелировав возможную выгоду от продажи юаней для покупки рублей под размещение по более высокой ставке. Еще в начале года ставка по юаням находилась вблизи нулевых значений, т.е. было выгодно занимать в юанях для последующей их конвертации в рубли под размещение по более высокой ставке. Теперь ситуация изменилась в обратную сторону, что могло вызвать сворачивание операций carry trade, провоцируя дополнительный спрос на валюту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по денежно-кредитной политике опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Регулятор не раз отмечал, что динамика этих показателей также учитывается при принятии решения по ставке. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года. Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень мая 2025 года.

Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15%. Некоторые эксперты допускают и более широкий шаг - понижение сразу на 100 б.п., до 14,5%.

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 6%, до 113,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,39%, до $97,58 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 марта 2026 года 19:06
Инвестбанк "Синара" считает недооцененными акции РусГидро
Инвестиционный банк "Синара" считает недооцененными акции "РусГидро", сообщается в комментарии аналитика Дениса Степанова. "Представленные результаты "РусГидро" за 4К25 и 2025 год мы рассматриваем как сильные, - пишет эксперт. - Так, годовая выручка увеличилась на 14% г/г, достигнув 663,8 млрд...    читать дальше
19 марта 2026 года 18:42
"Т-Технологии" остаются фаворитом финансового сектора - "Эйлер"
"Т-Технологии" остаются фаворитом среди эмитентов финансового сектора, отмечается в комментарии аналитическом компании "Эйлер". "Группа "Т-Технологии" опубликовала положительные результаты по МСФО за 4К25 и 2025 год, - отмечают эксперты Светлана Асланова, Елизавета Усенкова и Мария Щеглова. -...    читать дальше
19 марта 2026 года 18:28
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Solidcore
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Solidcore с целевой ценой $10,6 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Solidcore представила сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 г. Благодаря ралли мировых цен на золото и сильным...    читать дальше
19 марта 2026 года 18:08
"Финам" повысил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF до $21,24
"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF с $16,42 до $21,24 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 15,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Повышение целевой цены связано с более высокими, чем ожидалось,...    читать дальше
19 марта 2026 года 17:51
Облигации АПРИ могут быть интересны инвесторам - "БКС МИ"
Облигации девелопера "АПРИ" серии БО-002P-14 могут быть интересны инвесторам, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. "АПРИ" 31 марта закрывает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 со сроком обращения 5 лет с началом амортизации через 3 года....    читать дальше
19 марта 2026 года 17:25
Цена золота может понизиться до $4250/унц. в феврале - SberCIB
Котировки золота могут понизиться до $4250 за тройскую унцию к концу 2026 года, говорится в прогнозе аналитиков SberCIB Investment Research. Эксперты напоминают, что ФРС ожидаемо сохранил ставку на прежнем уровне, но ужесточил риторику. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, есть риски...    читать дальше
19 марта 2026 года 17:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций РусГидро на уровне 0,49 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,49 руб. с рекомендацией "продавать", сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты компании за 2025 год, а особенно за IV квартал, получились позитивными, - отмечают эксперты. - Ключевой драйвер - рост субсидий в конце...    читать дальше
19 марта 2026 года 16:37
"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку сектора электроэнергетики РФ во 2К26
"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку сектора электроэнергетики РФ во 2К26 со средним потенциалом роста 25%, сообщается в стратегии аналитиков на текущий квартал. "Для сектора характерна высокая капиталоемкость, и многие компании под нашим покрытием активно инвестируют, - пишут...    читать дальше
19 марта 2026 года 16:07
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций Татнефти
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Татнефти" с целевой ценой 770 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой. "Татнефть" опубликовала отчет за 2025 год. Финансовые результаты оказались лучше наших ожиданий, несмотря на снижение, -...    читать дальше
19 марта 2026 года 15:33
ПСБ сохраняет целевую цену акций Т-Технологий на уровне 4500 руб
ПСБ сохраняет целевую цену акций "Т-Технологий" на уровне 4500 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии эксперта банка Дмитрия Грицкевича. "Т-Технологии" представили сильные результаты за 2025 год, - пишет аналитик. - Группа устойчиво демонстрируют...    читать дальше
19 марта 2026 года 14:55
"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 64,04 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 64,04 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 45%, сообщается в материале аналитиков. "РусАл" сохраняет позиции одного из крупнейших игроков на...    читать дальше
19 марта 2026 года 14:27
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $72,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 29,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. С начала 2026 года акции сектора поставщиков...    читать дальше
19 марта 2026 года 13:56
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует акции ВК к покупке
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции МКПАО "ВК", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались немного выше ожиданий, однако в целом остаются слабыми", - пишут эксперты. Несмотря на рост выручки и заметное...    читать дальше
19 марта 2026 года 13:36
Акции Самолета - фавориты сектора недвижимости на 2К26 - "БКС МИ"
Акции ГК "Самолет" будут фаворитами сектора недвижимости на российском фондовом рынке во втором квартале текущего года, аутсайдеры - бумаги МКПАО "Эталон Груп" и ГК "ПИК", говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Взгляд на сектор в целом нейтральный, потенциал роста...    читать дальше
19 марта 2026 года 13:08
Инвестбанк "Синара" рекомендует "покупать" акции Россети Центр
Инвестиционный банк "Синара" рекомендует покупать акции ПАО "Россети Центр" с прогнозной стоимостью на уровне 1,04 руб. за штуку на конец текущего года, говорится в комментарии аналитика Дениса Степанова. Сильные результаты эмитента за 4К25 и весь 2025 год по МСФО позволяют надеяться на выплату...    читать дальше
