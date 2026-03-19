"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует акции ВК к покупке

"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции МКПАО "ВК", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались немного выше ожиданий, однако в целом остаются слабыми", - пишут эксперты.

Несмотря на рост выручки и заметное улучшение EBITDA, ключевые сегменты бизнеса продолжают испытывать давление, отмечают они: рекламный рынок остается чувствительным к денежно-кредитной политике, а образовательное направление - к высоким ставкам. Позитивно выделяется VK Tech, тогда как экосистемные сервисы демонстрируют неоднородную динамику.

При этом сохраняются структурные ограничения, обращают внимание аналитики инвесткомпании: все еще высокая долговая нагрузка, значительные капитальные затраты и вопросы к устойчивости дальнейшего роста рентабельности.

Дополнительный фактор - переоценка ожиданий вокруг мессенджера MAX: его вклад в монетизацию отложен, а текущий рост котировок на новостях о блокировках сторонних мессенджеров носит скорее спекулятивный характер.

"Мы все еще не рекомендуем акции компании к покупке", - говорится в материале экспертов.

