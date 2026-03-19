Акции Самолета - фавориты сектора недвижимости на 2К26 - "БКС МИ"

Акции ГК "Самолет" будут фаворитами сектора недвижимости на российском фондовом рынке во втором квартале текущего года, аутсайдеры - бумаги МКПАО "Эталон Груп" и ГК "ПИК", говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Взгляд на сектор в целом нейтральный, потенциал роста составляет 20%, отмечают эксперты.

Рынок недвижимости оживился в конце прошлого года на фоне снижения ставок и приближения срока ужесточения условий льготной ипотеки, напоминают аналитики.

В феврале 2026 года (уже после ужесточения) наблюдался ожидаемый спад активности, но обвала не произошло, констатируют они.

Снижение ставок поможет заместить спрос, формировавшийся льготными ипотечными программами на спрос, сформированный ипотекой на рыночных условиях.

"Ожидаем, что по итогам публикации финансовых результатов девелоперов у некоторых из них ("Эталон", "ЛСР") увидим сохранение давления на маржинальность, - пишут эксперты инвесткомпании в стратегии на 2К26. - Сектор остается наиболее чувствительным к снижению ключевой ставки ЦБ РФ".

