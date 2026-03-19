Инвестбанк "Синара" рекомендует "покупать" акции Россети Центр

Инвестиционный банк "Синара" рекомендует покупать акции ПАО "Россети Центр" с прогнозной стоимостью на уровне 1,04 руб. за штуку на конец текущего года, говорится в комментарии аналитика Дениса Степанова.

Сильные результаты эмитента за 4К25 и весь 2025 год по МСФО позволяют надеяться на выплату хороших дивидендов за 2025 год с дивидендной доходностью более 10%, отмечает эксперт.

"Мы установили целевую цену в 1,04 руб. на акцию на конец 2026 года и рейтинг "покупать", - пишет он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.