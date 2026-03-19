Фондовые индексы США упали примерно на 1,5% в среду на итогах заседания ФРС. Фондовые индексы АТР снижаются в четверг. Нефть продолжает дорожать, цена Brent поднималась выше $112 за баррель.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду упали в среднем на 1,5% после того, как Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в США на прежнем уровне и спрогнозировала лишь одно ее понижение в этом году.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил неопределенность, которую война в Иране создает для экономических перспектив.

Федрезерв сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Лишь один из руководителей ФРС - член совета управляющих Стивен Миран - высказался в пользу снижения ставки.

ФРС также повысила прогноз инфляции в США в 2026 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%, в 2027 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка роста ВВП в этом году была улучшена до 2,4% с 2,3%, в следующем году - до 2,3% с 2%.

"Учитывая, что инфляция выше целевого уровня, рост экономики опережает тренд, а также учитывая повышенную неопределенность относительно хода войны с Ираном, нет оснований для смягчения политики", - полагает главный инвестиционный директор Angeles Investments Майкл Розен.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Аналитики предполагали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading Economics. В январе показатель поднялся на 0,5%.

Повышение индекса PPI относительно февраля 2025 года составило 3,4% в годовом выражении, став самым существенным за год. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 2,9%, как и в январе.

Котировки акций General Mills в среду уменьшились на 3%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в третьем финквартале (закончился 22 февраля) сократил чистую прибыль вдвое и выручку на 8%, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий аналитиков.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали бумаги McDonald''s Corp. (SPB: MCD) и Procter & Gamble Co. (SPB: PG), которые подешевели на 3,2%.

Также опустилась стоимость Starbucks Corp. - на 5%, Domino''s Pizza Inc. - на 4,9%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,3%, Walmart Inc. (SPB: WMT) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,9%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,7%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,8%.

Среди 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, повышение котировок показали только бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,3%.

Цена акций Macy''s Inc. подскочила на 4,7%. Сеть универмагов в четвертом финквартале (ноябрь-январь) увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза, а скорректированный показатель превысил средний прогноз аналитиков.

Котировки бумаг Lululemon Athletica выросли на 3,8%. Производитель и ритейлер спортивной одежды в четвертом финквартале (завершился 1 февраля) снизил чистую прибыль более чем на 21%, но и этот показатель, и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 768,11 пункта (на 1,63%) и составил 46225,15 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 91,39 пункта (на 1,36%) - до 6624,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 327,11 пункта (на 1,46%) и завершил сессию на отметке 22152,42 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, закончившегося в четверг, сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года).

Восемь из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение. Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали, что ставка останется без изменения.

При этом руководство ЦБ предупредило, что скачок цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке может оказать повышающее давление на потребительскую инфляцию.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 МСК упал на 3,6%.

Среди компонентов индекса всего пять демонстрируют рост котировок, включая акции консалтинговой фирмы BayCurrent Inc. (на 3,3%) и крупнейшего нефтепроизводителя страны Inpex Corp. (на 1,1%).

Цена бумаг Tokyo Electric Power Co. рухнула на 9,8%, Sumitomo Metal Mining Co. - на 8,4%, Taiheiyo Cement Corp. - на 7,8%. Они являются лидерами снижения.

Стоимость автопроизводителей Nissan и Toyota опустилась на 3,9% и 2,1% соответственно, Sony и Nintendo - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК уменьшился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%.

Наиболее значительное снижение котировок показывают акции производителей цветных металлов Zijin Mining Group и China Hongqiao Group - на 8,4% и 7% соответственно.

Также дешевеют бумаги Tencent (SPB: 700) - на 6,2%, Alibaba (SPB: BABA) - на 4,4%, Sino Biopharmaceutical - на 3,8%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,7%.

При этом повышается цена акций нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 1,5% и 4% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,1%, автомобильных BYD и Geely - на 1,3% и 1,2% соответственно.

Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК опустился на 2,9%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизилась на 3,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,7%, сталелитейной Posco - на 3%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,7%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,6%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 1,65%.

Безработица в Австралии в феврале поднялась до 4,3% по сравнению с 4,1% месяцем ранее, по данным статуправления. Это максимальный уровень с ноября прошлого года. При этом опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали изменения.

Количество безработных в стране увеличилось на 35 тыс. и составило 659,1 тыс. человек. При этом число занятых повысилось на 48,9 тыс. - до рекордных 14,75 млн человек.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 3,5% и 3,2% соответственно.

Цена акций крупнейших банков страны снизилась, в том числе Westpac - на 1%, National Australia Bank - на 1,3%, Macquarie - на 0,7%, ANZ - на 0,3%.

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше отметки в $112 за баррель.

QatarEnergy сообщила о ракетной атаке на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Удар и возникший на месте пожар нанесли "серьезный ущерб" предприятию, заявили в компании.

Саудовская Аравия сообщила о перехвате и уничтожении баллистических ракет, запущенных в сторону Эр-Рияда, а также о пресечении атаки беспилотника на газовый объект.

Власти ОАЭ заявили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Bab, вызванных падением обломков перехваченных ракет. Комплекс в Хабшане, которым управляет госкомпания ADNOC, является одним из крупнейших предприятий по переработке газа в мире. Операции там были остановлены в результате инцидента.

Накануне стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. Тегеран пообещал ответить на это атакой по энергетическим объектам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составляет $111,88 за баррель, что на $4,5 (4,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов их цена поднималась до $112,86 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $3,96 (3,83%), до $107,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,57 (0,59%), до $96,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,11 (0,11%), до $96,32 за баррель.

Спред в ценах на нефть Brent и WTI на закрытие рынка в среду достиг максимума за 11 лет. Это связано как с высвобождением Штатами нефти из стратегических резервов, так и с ростом стоимости транспортировки нефти.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.