Закрепление индекса RGBI выше 120п пока откладывается - ПСБ

Закрепление индекса RGBI выше 120 пунктов пока откладывается, есть риск изменения мягкого сигнала ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта 2026 года, что может быть негативно воспринято инвесторами в рублевые гособлигации, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Статистика несколько сгущает краски накануне заседания Банка России по ключевой ставке, отмечает эксперт. Инфляционные ожидания населения в марте (после снижения в феврале) выросли до 13,4%, что является прямым сигналом для регулятора к проведению более осторожной монетарной политики. Недельная инфляция на 16 марта составила 0,08%, в годовом выражении (по данным МЭР) осталась на уровне 5,8%.

Затягивание конфликта в Иране, способного спровоцировать ускорение глобальной инфляции и перспективы изменения бюджетного правила также (с высокой вероятностью) найдут отражение в более сдержанном сигнале регулятора в пятницу, указывает Грицкевич.

За смягчение политики ЦБ по-прежнему выступает дальнейшее охлаждение экономической активности.

"В результате ожидаем, что в пятницу ключевая ставка все же будет снижена на 50 б.п., однако сигнал может быть изменен на нейтральный, что сильно повысит неопределенность для рынка ОФЗ, - пишет Грицкевич в материале ПСБ. - В связи с этим закрепление индекса RGBI выше 120 пунктов пока откладывается; краткосрочно новые позиции в облигациях целесообразно открывать в короткой дюрации (в том числе флоатерах)".

