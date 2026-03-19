Индекс Мосбиржи попытается продолжить восходящую динамику в четверг - ПСБ

Российский фондовый рынок попытается продолжить восходящую динамику и может протестировать отметку 2900 пунктов на торгах в четверг, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Целевой диапазон на четверг в целом составляет 2840-2940 пунктов, указывает эксперт.

Кроме компаний нефтегазового сектора, отмечает Зварич, спрос могут поддержать бумаги экспортеров удобрений.

Под давлением могут находиться компании цветной металлургии (ПАО "Полюс", ГМК "Норильский никель") - на рынке драгметаллов продолжается коррекционное снижение.

Среди корпоративных событий аналитик ПСБ отмечает отчетности МКПАО "Т-Технологии" и МКПАО "ВК", а также заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа", где будут рассмотрены рекомендации по дивидендам за 2025 год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.