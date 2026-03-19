Курс пары юань/рубль может стабилизироваться на достигнутых уровнях - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может стабилизироваться на достигнутых уровнях на торгах в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Текущие отметки привлекательны для фиксации прибыли по длинным позициям, что может спровоцировать волну продаж и будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения, говорится в комментарии эксперта.

При этом, отмечает он инвесторы будут учитывать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров на следующей неделе, что создаст возможности для коррекционного восстановления рубля и может способствовать возвращению китайской валюты к концу текущего месяца в диапазон 11,5-12 руб. за юань.

