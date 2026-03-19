"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций MongoDB до $252

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций одной из ведущих международных компаний в области баз данных MongoDB до $252 за штуку на горизонте года, сохранив "негативную" оценку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

Компания представила хорошие результаты за 2026 финансовый год (она впервые вышла на прибыль по стандартам GAAP в IV квартале), но в текущем году менеджмент ждет замедления роста, отмечает эксперт.

Также эмитент платит 22% от выручки сотрудникам с целью удержания талантов, что серьезно размывает акционерный капитал.

"Выход на прибыль в IV квартале и снижение оценки улучшили ситуацию, но совокупность рисков определила наш "негативный" взгляд. В индустрии огромная конкуренция как со стороны крупных корпораций, так и стартапов, которые предлагают новые решения. На горизонте года понижаем цену до $252", - пишет Потапов.

