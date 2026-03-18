ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Рейтинг российских банков за февраль
В феврале 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Ущерб от болезней трудоспособных россиян эксперты оценили в 3,5-4% ВВП
Потери российских компаний от выхода на работу сотрудников в состоянии сниженной работоспособности из-за заболеваний и факторов риска их развития достигают 133,2 млн руб. в расчете на 1000 работников в год. Такую оценку на форуме "Здоровое общество"...
 
Экономика продолжает терять импульс
Краткосрочные прогнозы состояния российской экономики от аналитиков и регуляторов начинают расходиться не только в интерпретациях ее текущей динамики, но и в оценке направления движения, пишет "Коммерсантъ". Новый квартальный прогноз Института...
 
18 марта 2026 года 19:21

Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне волатильной динамики цен на нефть

Москва. 18 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,1895 руб., что на 18,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 19 марта на 1,22 рубля, до 83,1259 руб./$1, и поднял курс евро на 1,51 рубля, до 94,6663 руб./EUR1.

"Рубль в среду заметно подешевел в паре с юанем. Полагаем, что основным негативным фактором для рубля остается отказ Минфина от продажи валюты в марте по бюджетному правилу, в результате которого с 6 марта ЦБ продает валюту объемом не 16,52 млрд рублей, как это было в феврале, а всего 4,6 млрд рублей в день. Кроме того, на участников рынка действует неопределенность относительно решения финансового ведомства по пересмотру базовой цены отсечения на нефть в текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. Непонятно, как долго продлится рост котировок и временное ослабление санкций на продажу российской нефти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Нехватка юаней обостряется на нашем рынке: процентные ставки по краткосрочным кредитам в китайской валюте превысили 20% годовых впервые с ноября 2024 г. Вероятно, существенное сокращение предложения инвалюты со стороны ЦБ усугубляется по-прежнему ограниченным ее притоком от экспорта. При этом увеличение экспортной выручки благодаря сильному подорожанию нефти произойдет - самое раннее - в начале следующего месяца. Спрос на инвалюту в то же время может восстанавливаться вслед за импортом. Этому способствует усиление активности потребителей и бизнеса после спада, обычно происходящего в начале года. Фактор налогового периода все же способен заметно сгладить рыночный дисбаланс, способствуя замедлению снижения курса рубля и переходу к коррекционным попыткам. Заметное подорожание иностранной валюты к российской может провоцировать экспортеров заранее продавать валютную выручку для исполнения фискальных платежей, пик которых приходится на 25 и 30 марта", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляционные ожидания населения РФ в марте 2026 года выросли до 13,4%, вернувшись на уровень мая 2025 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания граждан в феврале снизились до 13,1% (в январе 2026 года этот показатель оставался на уровне декабря 2025 года - 13,7%).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте резко выросла, составив 15,6% (вблизи уровней мая-июня 2025 года). Ранее этот показатель не менялся четыре месяца подряд: с ноября 2025 года по февраль 2026 года он оставался на уровне 14,5%. Максимальное значение инфляционных ожиданий в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%.

Свежий опрос проводился 3-12 марта 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 20 марта.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года, следует из оперативной справки по итогам опроса Банком России компаний. Текущие оценки предприятиями цен в марте существенно снизились, приблизившись к январскому уровню.

Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов в среду на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс".

Власти Ирана призвали жителей Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, находящихся неподалеку от нефтяных объектов, немедленно эвакуироваться, так как эти районы в скором времени станут целью иранских ударов, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $108,7 за баррель, что на 5,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $109,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,19%, до $98,3 за баррель.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 18 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 5 базисных пунктов - до 14,76% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду опустились на 1 базисный пункт и составили 15,29%, 15,82% и 16,63% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 марта 2026 года 19:35
Рынок акций РФ в среду превысил 2870п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти и ослабления рубля
Москва. 18 марта. Российский рынок акций в среду вырос вслед за раллировавшей нефтью (фьючерс на Brent подскочил в район $110 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей выступала сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейших трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips.    читать дальше
.
18 марта 2026 года 19:08
SberCIB рекомендует покупать акции РусАла с целевой ценой 47 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 47 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 9%, сообщается в комментарии аналитиков. "EBITDA во втором полугодии 2025 года упала почти на 60% и оказалась заметно ниже ожиданий рынка. Акции на этом фоне...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 18:51
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к сокращению шага снижения ставки до 25 б.п. к концу 2026г - ПСБ
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к сокращению шага снижения ключевой ставки до 25 б.п. к концу 2026 года, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов. По оценке эксперта, сейчас на рынке сохраняется консенсус относительно дальнейшего снижения ключевой ставки. В последние недели видим возросший интерес...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 17:58
Акции Henderson по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам февраля 2026 года. Эксперты обращают внимание, что...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 17:33
Рубль может стабилизироваться в диапазоне 12-12,5 руб./юань во 2К26 - "ВТБ Моя Аналитика"
Курс валютной пары юань/рубль в целом может стабилизироваться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань во втором квартале 2026 года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Еще одну волну ослабления курса рубля в ближайшие дни может спровоцировать объявление новых параметров бюджетного...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 17:02
"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF
"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $170,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. После резкого роста котировок фонда в январе на фоне новостей...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 16:26
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Disney до $115
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $119 до $115 за штуку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Эмитент входит в новую фазу развития, где стратегический фокус смещается на три ключевых направления - прибыльный стриминг, масштабирование...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 16:01
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 15% в марте сохраняется - SberCIB
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 15% годовых по итогам заседания в пятницу, 20 марта 2026 года, остается актуальным, считают аналитики SberCIB Investment Research. Как эксперты и ждали, резкое ускорение инфляции в январе на фоне роста НДС и индексации тарифов оказалось...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 15:30
Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне волатильной динамики цен на нефть
Москва. 18 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.    читать дальше
.
18 марта 2026 года 15:29
Бумаги "РусАла" могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
маги "РусАла" могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Финансовые результаты эмитента по итогам 2025 года оказались хуже ожиданий экспертов: чистый убыток составил $455 млн против прибыли в $803 млн годом ранее. Однако существенное влияние...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 15:01
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Dell Technologies до $179
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Dell Technologies до $179 за штуку, что предполагает потенциал роста на 14% на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции производителя вычислительной техники Dell и повышаем целевую...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 14:36
Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций РусАла
Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций "РусАла" с целевой ценой 48 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "Компания отработала год с 23% ростом выручки, что в целом совпало с ожиданиями рынка, - пишут эксперты банка. - При этом рост...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 14:15
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций РусАла
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "РусАла" с прогнозной ценой 50 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Акции "РусАла" на фоне выхода отчета за 2025 год и второе полугодие обвалились с утра на 4%, - пишет эксперт. - За год компания...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 14:00
"Эйлер" начал анализ РусГидро с рекомендацией "покупать" для акций
Компания "Эйлер" начала аналитическое освещение "РусГидро", сообщается в обзоре "Эйлера". Прогнозная стоимость акций "РусГидро", рассчитанная экспертами, составляет 1,5 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг - "покупать". "Несмотря на положительную динамику операционных показателей,...    читать дальше
.
18 марта 2026 года 13:44
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Юнайтед Медикал Груп с целью 951 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) с целью 951 руб. за штуку и горизонтом инвестирования на июнь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, сообщается...    читать дальше
.
