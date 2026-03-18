SberCIB рекомендует покупать акции РусАла с целевой ценой 47 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 47 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 9%, сообщается в комментарии аналитиков.

"EBITDA во втором полугодии 2025 года упала почти на 60% и оказалась заметно ниже ожиданий рынка. Акции на этом фоне снизились более чем на 3%, - отмечают эксперты. - При этом мировая геополитика сейчас играет на руку компании. В марте цены на алюминий выросли до максимумов почти за 4 года - на фоне рисков перебоев поставок с Ближнего Востока".

Если конфликт быстро завершится, цены могут начать снижаться уже с апреля. Если затянется - возможен рост вплоть до $4000 за тонну и выше, прогнозируют в SberCIB.

Дополнительным драйвером, на взгляд аналитиков, может стать ослабление рубля. С начала марта он уже ослаб более чем на 6%, а к концу 2026 года может дойти до 90 руб./$1, что позитивно для экспортной выручки.

Стратеги считают текущую просадку акций потенциальной точкой входа.

