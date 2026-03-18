ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к сокращению шага снижения ставки до 25 б.п. к концу 2026г - ПСБ

ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к сокращению шага снижения ключевой ставки до 25 б.п. к концу 2026 года, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

По оценке эксперта, сейчас на рынке сохраняется консенсус относительно дальнейшего снижения ключевой ставки. В последние недели видим возросший интерес инвесторов к облигациям (в т.ч. ОФЗ). Участники рынка оценили готовность Минфина сократить неприоритетные госрасходы с целью создания условий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

"Если ЦБ вопреки консенсусу сохранит ключевую ставку неизменной, реакция рынка, скорее всего, будет негативной, - прогнозирует Попов. - Тем не менее, мы считаем такой сценарий маловероятным, с учетом текущей фазы экономического цикла и охлаждения экономики с опережением прогноза ЦБ. При этом, если Банк России снизит ставку и сохранит умеренно мягкий сигнал о перспективах ДКП, интерес инвесторов к риску может возрасти, что будет способствовать дополнительному росту фондовых индексов".

В перспективе года аналитик банка ждет, что ЦБ будет относительно равномерно снижать ключевую ставку. В базовом сценарии он ожидает пауз в цикле смягчения ДКП в 2026 году, но к концу года допускает сокращение шага снижения ставки до 25 базисных пунктов. Прогноз ключевой ставки на конец 2026 года пока остается без изменений - 12%.

