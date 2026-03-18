Мнения аналитиков
18 марта 2026 года 18:51
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к сокращению шага снижения ставки до 25 б.п. к концу 2026г - ПСБ
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к сокращению шага снижения ключевой ставки до 25 б.п. к концу 2026 года, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов. По оценке эксперта, сейчас на рынке сохраняется консенсус относительно дальнейшего снижения ключевой ставки. В последние недели видим возросший интерес инвесторов к облигациям (в т.ч. ОФЗ). Участники рынка оценили готовность Минфина сократить неприоритетные госрасходы с целью создания условий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. "Если ЦБ вопреки консенсусу сохранит ключевую ставку неизменной, реакция рынка, скорее всего, будет негативной, - прогнозирует Попов. - Тем не менее, мы считаем такой сценарий маловероятным, с учетом текущей фазы экономического цикла и охлаждения экономики с опережением прогноза ЦБ. При этом, если Банк России снизит ставку и сохранит умеренно мягкий сигнал о перспективах ДКП, интерес инвесторов к риску может возрасти, что будет способствовать дополнительному росту фондовых индексов". В перспективе года аналитик банка ждет, что ЦБ будет относительно равномерно снижать ключевую ставку. В базовом сценарии он ожидает пауз в цикле смягчения ДКП в 2026 году, но к концу года допускает сокращение шага снижения ставки до 25 базисных пунктов. Прогноз ключевой ставки на конец 2026 года пока остается без изменений - 12%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
18 марта 2026 года 19:35
Москва. 18 марта. Российский рынок акций в среду вырос вслед за раллировавшей нефтью (фьючерс на Brent подскочил в район $110 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей выступала сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейших трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips. читать дальше
18 марта 2026 года 19:21
Москва. 18 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. читать дальше
18 марта 2026 года 19:08
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 47 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 9%, сообщается в комментарии аналитиков. "EBITDA во втором полугодии 2025 года упала почти на 60% и оказалась заметно ниже ожиданий рынка. Акции на этом фоне... читать дальше
18 марта 2026 года 17:58
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам февраля 2026 года. Эксперты обращают внимание, что... читать дальше
18 марта 2026 года 17:33
Курс валютной пары юань/рубль в целом может стабилизироваться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань во втором квартале 2026 года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Еще одну волну ослабления курса рубля в ближайшие дни может спровоцировать объявление новых параметров бюджетного... читать дальше
18 марта 2026 года 17:02
"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $170,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. После резкого роста котировок фонда в январе на фоне новостей... читать дальше
18 марта 2026 года 16:26
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $119 до $115 за штуку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Эмитент входит в новую фазу развития, где стратегический фокус смещается на три ключевых направления - прибыльный стриминг, масштабирование... читать дальше
18 марта 2026 года 16:01
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 15% годовых по итогам заседания в пятницу, 20 марта 2026 года, остается актуальным, считают аналитики SberCIB Investment Research. Как эксперты и ждали, резкое ускорение инфляции в январе на фоне роста НДС и индексации тарифов оказалось... читать дальше
18 марта 2026 года 15:30
Москва. 18 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. читать дальше
18 марта 2026 года 15:29
маги "РусАла" могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Финансовые результаты эмитента по итогам 2025 года оказались хуже ожиданий экспертов: чистый убыток составил $455 млн против прибыли в $803 млн годом ранее. Однако существенное влияние... читать дальше
18 марта 2026 года 15:01
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Dell Technologies до $179 за штуку, что предполагает потенциал роста на 14% на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции производителя вычислительной техники Dell и повышаем целевую... читать дальше
18 марта 2026 года 14:36
Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций "РусАла" с целевой ценой 48 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "Компания отработала год с 23% ростом выручки, что в целом совпало с ожиданиями рынка, - пишут эксперты банка. - При этом рост... читать дальше
18 марта 2026 года 14:15
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "РусАла" с прогнозной ценой 50 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Акции "РусАла" на фоне выхода отчета за 2025 год и второе полугодие обвалились с утра на 4%, - пишет эксперт. - За год компания... читать дальше
18 марта 2026 года 14:00
Компания "Эйлер" начала аналитическое освещение "РусГидро", сообщается в обзоре "Эйлера". Прогнозная стоимость акций "РусГидро", рассчитанная экспертами, составляет 1,5 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг - "покупать". "Несмотря на положительную динамику операционных показателей,... читать дальше
18 марта 2026 года 13:44
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) с целью 951 руб. за штуку и горизонтом инвестирования на июнь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, сообщается... читать дальше
