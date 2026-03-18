"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Disney до $115

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $119 до $115 за штуку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

Эмитент входит в новую фазу развития, где стратегический фокус смещается на три ключевых направления - прибыльный стриминг, масштабирование сегмента развлечений и активное использование искусственного интеллекта для производства контента, отмечает эксперт. Назначение нового генерального директора должно закрепить этот курс и ускорить трансформацию компании.

При этом, обращает внимание Киреева, Disney сталкивается с рядом структурных вызовов - падением линейного телевидения, усилением конкуренции в эпоху генеративного ИИ и высокими ожиданиями инвесторов.

Однако сочетание сильных франшиз, глобальной инфраструктуры парков и технологических инициатив может стать основой для долгосрочного роста компании, говорится в материале аналитика "БКС МИ".

"Мы подтверждаем позитивный" взгляд и несколько понижаем целевую цену со $119 до $115 на горизонте двенадцати месяцев", - пишет Киреева.

