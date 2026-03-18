Бумаги "РусАла" могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "РусАла" могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Финансовые результаты эмитента по итогам 2025 года оказались хуже ожиданий экспертов: чистый убыток составил $455 млн против прибыли в $803 млн годом ранее. Однако существенное влияние на отрицательный результат оказал убыток от курсовых разниц в размере $431 млн.

Тем не менее аналитики сервиса отмечают, что на фоне текущих цен на алюминий и начавшегося ослабления рубля бумаги "РусАла" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов. При этом в краткосрочной перспективе на фоне вышедшего отчета возможна дальнейшая коррекция в цене акций компании, отмечают они.

