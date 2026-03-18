"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "РусАла" с прогнозной ценой 50 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"Акции "РусАла" на фоне выхода отчета за 2025 год и второе полугодие обвалились с утра на 4%, - пишет эксперт. - За год компания зафиксировала убыток в размере $455 млн. Отчетность выдалась достаточно слабой, однако полагаем, что она в какой-то степени потеряла актуальность на текущий момент с учетом крайне благоприятной конъюнктуры на рынке алюминия с начала этого года".

Аналитики брокера ожидают увидеть довольно хорошие финансовые показатели "РусАла" как минимум по итогам первого полугодия 2026-го с учетом более высоких цен на алюминий и сохраняют рекомендацию "держать" по акциям эмитента с таргетом 50 рублей.

