"Финам" подтверждает рейтинг акций Global X China Biotech ETF на уровне "покупать" с сохранением целевой цены на уровне HKD 86,8, что предполагает потенциал роста на 28,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"За последние 12 месяцев индексный фонд с привязкой к китайскому биотеху обогатил инвесторов на 29% - его доходность значительно опережает динамику гонконгского индекса Hang Seng (+7%) и американского S&P 500 (+18%), - отмечает эксперт. - При этом в последние месяцы по бумаге имела место коррекционная просадка, с учетом которой инструмент все еще выглядит фундаментально недооцененным".

К числу рисков для вложений в китайский биотехнологический сектор аналитик относит фактор дальнейших непредвиденных изменений в нормативной базе.

