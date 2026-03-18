Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Полюса

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс", сообщается в материале аналитика Вячеслава Бердникова.

Эмитент опубликовал отчетность за 2025 год по МСФО в рамках ожиданий экспертов банка.

Компания подтвердила прогноз производства золота на 2026 год в размере 2,5-2,6 млн унций.

Дивидендная выплата за 4К25, исходя из скорректированной EBITDA, может составить 56,7 рубля на акцию, отмечает Бердников.

"Сохраняем позитивный взгляд и рекомендацию "покупать" в отношении акций "Полюса", - пишет эксперт.

