Индекс Мосбиржи может вырасти до 3000п в ближайшие месяцы - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста до 3000 пунктов в ближайшие месяцы, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Среднесрочно картина по индексу Мосбиржи пока складывается позитивная с поддержкой возле отметки 2800 пунктов. В ближайшие несколько месяцев есть шанс увидеть продолжение роста с целью 3000 пунктов, однако он может быть нелинейным, то есть с просадками и последующим выкупом, - пишет эксперт в комментарии. - Важным событием текущей недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Консенсус ждет снижение на 50 б.п. Цикл смягчения монетарной политики регулятора в целом позитивен для российского рынка акций".

