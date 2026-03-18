Рубль, вероятно, продолжит слабеть на торгах в среду - банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, продолжит слабеть на торгах в среду, курс валютной пары юань/рубль (CNY/RUB) может попробовать закрепиться выше уровня в 12,1 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Утром в среду на фоне выхода недельных оценок запасов нефти на складах США от API, показавших неожиданное увеличение, котировки нефти марки Brent начали снижаться. Если оценки API подтвердит Минэнерго США, стоимость сырья может опуститься ниже $100 за баррель, отмечают эксперты.

